Lynk & Co готовит большой кроссовер на базе Volvo XC90

Источник материала: Tut.by

Компания Lynk & Co , которая, как и Volvo, принадлежит холдингу Geely, анонсировала флагманский «паркетник» с индексом 09.





В ряду Lynk & Co будущий крупный кроссовер станет первой моделью, созданной на платформе SPA (до сих пор для машин бренда использовались «тележки» CMA и BMA), на которой базируются Volvo 60-й и 90-й серий. А главной особенностью внешности «девятки», судя по первым официальным изображениям, окажется большая T-образная решетка радиатора с вертикальными планками.





Фотографий салона машины пока не обнародовано, да и прочей информации немного. Известно, что Lynk & Co 09 получит несколько гибридных установок на выбор. У базовой версии это двухлитровый турбодвигатель в связке с 48-вольтовой системой MHEV, 8-ступенчатым «автоматом», передним приводом или полным приводом с муфтой Borg Warner сзади. В зависимости от версии двигатель будет развивать 220 л.с. или 252 л.с. Более мощные версии — с полноценными гибридными установками с отдельным электромотором на задней оси и возможностью подзарядки от розетки. У топовой версии суммарная отдача установки составит 431 л.с., а разгонять кроссовер длиной около 5 м до первой «сотни» она сможет за 5,6 секунды.





Производство флагманской модели Lynk & Co начнется до конца текущего года, а всю недостающую информацию компания обнародует ближе к моменту рыночного дебюта новинки.