Проездные в Минске теперь можно записывать на карту самому. Посмотрели, как это работает

Источник материала: Tut.by

Теперь проездные «Минсктранса» можно пополнять самому — через ЕРИП. Процедура не самая простая, а перед тем, как воспользоваться проездным, нужно активировать карту на специальных устройствах, которые развешивают на остановках. Посмотрели, как это работает.



Остановка «Улица Янки Лучины» в Лошице — одна из тех, где появилось устройство для активации проездных на бесконтактных картах. Оно расположено на столбе, со стороны информационного табло. Правда, вечером 12 мая здесь устройство не работало

Как и где выбрать проездной и оплатить его

Чтобы пополнять свой проездной на бесконтактной карте («Минсктранс» использует термин БСК), нужно зарегистрироваться в специальном кабинете на сайте транспортного предприятия.

На стартовой странице обещано пополнение в три действия, на самом деле мелких действий намного больше — по крайней мере, в первый раз. Вам вышлют письмо для подтверждении регистрации на указанную электронную почту — у нас это получилось не с первого раза, на ящик на mail.ru письмо не пришло, на другую почтовую систему дошло через несколько секунд.



Скриншот: «Минсктранс»

Авторизуетесь в личном кабинете и видите поле «Новая карта». Там нужно ввести 16-значный номер проездного, записанный на обороте. Если нажать «+», появится такое же поле, к которому можно привязать еще один проездной.



Скриншот личного кабинета на сайте «Минсктранса»



Скриншот личного кабинета на сайте «Минсктранса»

Нажав «Выбрать тариф», попадете на страницу тарифов. Там можно выбрать, проездной на какой вид транспорта нужен, будет он на определенный период без лимита поездок, или наоборот, на определенное число поездок. Для теста мы выбрали проездной на 10 поездок на экспрессном автобусе. Он действует 60 суток, стоит 8 рублей 55 копеек. Удобно, что сразу видно, во сколько обойдется покупка — можно «поиграться» с проездными и сравнить, что выгоднее.



Скриншот личного кабинета на сайте «Минсктранса»

Нажимаете «Подтвердить» и попадаете на страницу с номером заказа. Оплатить заказ нужно в ЕРИП (сделать это можно, к примеру, через интернет-банкинг).

Напомним, в платежной системе на сайте https://raschet.by/ нужно иметь свой кабинет, но проще попасть туда из мобильного приложения вашего банка, интегрированного с ЕРИП.



Скриншот личного кабинета на сайте «Минсктранса»

Пока вы не оплатили проездной, в разделе «Мои пополнения» в кабинете «Минсктранса» виден статус: «Ожидание оплаты».

Когда оплатите, статус изменится на «Ожидание записи на карту». Номер заказа указан здесь же, так что запоминать или записывать его не нужно.



Скриншот личного кабинета на сайте «Минсктранса»



Скриншот личного кабинета на сайте «Минсктранса»

В «Минсктрансе» говорят, что после оплаты в ЕРИП информация о покупке передается на устройство активации и там хранится 30 суток, активировать проездной на специальном устройстве можно в течение этого времени. Обратите внимание, что началом работы проездного считается момент активации, а не время покупки в ЕРИП.

Важно: в личном кабинете вы не увидите тех проездных, которые вам записали на карточку в киоске «Минсктранса». А жаль: когда покупаешь у кассира сразу несколько проездных, такая информация легко забывается, было бы удобно видеть и ее. Нельзя увидеть в личном кабинете и данных о том, сколько поездок из своего проездного вы уже потратили.

Проездной оплатил — уже можно пользоваться?

Пока нет. Автоматически купленный проездной на вашу бесконтактную карту не записывается — нужно найти специальное устройство. Выглядят они вот так.





По данным на 12 мая, устройства уже повесили на таких остановках: «Семенова», «Якубова», «Маяковского», «Гимназия № 40», «Янки Лучины», «Кинотеатр «Салют», «Камвольный комбинат», «Улица Плеханова», «Шейпичи» в направлении улицы Плеханова, «Шейпичи» в направлении а/в «Восточный», «Автобаза». Вечером 12 мая мы нашли в Лошице два устройства: на остановке «Гимназия № 40» — работало, на остановке «Янки Лучины» — нет.

В личном кабинете есть раздел «Карта устройств», где обозначены места, где «активаторы» уже стоят, на 13 мая их больше 20 (сложно сказать, есть ли уже они все на местности). Похоже, увидеть карту устройств можно только будучи залогиненным в системе. Думается, что было бы полезно видеть ее и просто на сайте «Минсктранса», мы в свободном доступе такое не нашли.

В «Минсктрансе» говорят, что в Минске установят не меньше 100 устройств для активации проездных, если сервис будет пользоваться спросом, устройств будет больше.



Источник: «Минсктранс»

На остановке «Янки Лучины» есть киоск «Минсктранса», на него повесили информацию, как пополнять проездные. Выглядит объявление вот так.





К инструкции пока есть вопросы. «Зарегистрируйтесь на сайте: сканируйте QR-код или перейдите по ссылке erip.minsktrans.by». Отсканировать QR-код не вышло — инструкция на остановке «Янки Лучины» висит слишком высоко, сайт по ссылке не работает в четырех браузерах. Выше мы давали рабочий адрес личного кабинета, напомним его: https://minsktrans.by/erip .

Проездной нужно приложить к устройству для активации. На экране в рабочем состоянии написано: «Поднесите карту». Может появиться просьба «Поднесите карту ближе», тогда надо приложить еще раз.

Нужно сказать, что в очень солнечный день сообщения на устройстве было нелегко рассмотреть, не говоря уже о возможности сфотографировать. Шрифт достаточно мелкий. В пасмурный день видно лучше, вот фото из инстаграма «Минсктранса».



Фото: инстаграм «Минсктранса»

Прикладываем проездной, дожидаемся звукового сигнала. Экран загорается зеленым цветом (вот это видно хорошо даже на солнце), появляется информация о тарифе, в нашем случае это 10 поездок на автобус «экспресс» на 60 суток.





После активации проверяем личный кабинет — статус заказа изменился. Теперь там указано: «Записано на карту». Кажется, можно пользоваться.



Фото: TUT.BY

Безусловно, возможность пополнить проездной самостоятельно, — дело полезное и знакомые пассажиры ей обрадовались. Однако процесс не кажется легким, система явно требует упрощения. Например, нет возможности оплатить проездной напрямую по карте, не переходя в деревья ЕРИП (это выглядит усложнением). Пока есть сомнения, что с пополнением проездного разберутся иностранцы.

Но самое важное: даже после всех этих действий вы все равно остаетесь немного не хозяином своего проездного. «Минсктранс» напоминает: активация смарт-карты не избавляет от необходимости прикладывать ее к валидатору в начале поездки и предъявлять контролерам. Поневоле вспомнишь с ностальгией бумажный проездной, который можно было купить в кассе и просто показать контролеру — там точно было всего два действия.