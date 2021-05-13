Стало известно, какая российская актриса и режиссер полетят для съемок в космос

Источник материала: Tut.by

Российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят в космос для съемок фильма «Вызов», сообщает Роскосмос.



Юлия Пересильд. Фото: instagram.com/juliaperesild

По итогам медицинского и творческого отбора 36-летняя Пересильд и 37-летний Шипенко войдут в основной экипаж, в дублирующий — 33-летняя Алена Мордовина и 40-летний Алексей Дудин.

Им предстоит пройти испытания на центрифуге, вибростенде, пройти через ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, а также парашютную подготовку.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».

В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». Сюжет фильма будет связан с подготовкой и полетом на МКС девушки-хирурга, которая должна будет провести операцию больному космонавту, медицинское состояние которого не позволяет вернуть его на Землю.

Юлия Пересильд снималась в фильмах «Битва за Севастополь», «Невеста», «Подсадной», сериалах «Медиатор», «Нежность», «Зулейха открывает глаза». Режиссер Клим Шипенко снял «Холоп», «Текст», «Салют 7».