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Зазвездилась? Соболенко проиграла 35-й ракетке мира на турнире в Риме
Источник материала: Навiны
После шикарной победы на турнире в Мадриде четвертая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что, наверное, пришло время отдохнуть. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
В 1/8 финала одного из самых престижных турниров WTA (Internazionali BNL d'Italia) Соболенко проиграла несовершеннолетней американке Кори Гофф (35-я) — 5:7, 3:6.
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После шикарной победы на турнире в Мадриде четвертая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что, наверное, пришло время отдохнуть. Об этом она сообщила на своей...
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