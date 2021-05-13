Зазвездилась? Соболенко проиграла 35-й ракетке мира на турнире в Риме

После шикарной победы на турнире в Мадриде четвертая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что, наверное, пришло время отдохнуть. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.





В 1/8 финала одного из самых престижных турниров WTA (Internazionali BNL d'Italia) Соболенко проиграла несовершеннолетней американке Кори Гофф (35-я) — 5:7, 3:6.

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