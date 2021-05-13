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От 5 до 15 суток ареста: задержанных на Заславском водохранилище минчан отправили за решетку

13.05.2021 16:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Минского района 12 и 13 мая рассмотрены дела в отношении группы минчан, задержанных на (Минское море).

От 5 до 15 суток ареста: задержанных на Заславском водохранилище минчан отправили за решетку
Фото из архива

11 мая около 21 часа сотрудники ОМОН задержали семь человек. Как сообщила пресс-служба МВД, местный житель позвонил в милицию и сообщил, что на пятом пляже водохранилища собралось около десяти человек с незарегистрированной символикой. Прибывшие на пляж сотрудники ОМОН задержали семь человек от 19 до 23 лет. В Минском РУВД на них были составлены протоколы по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Судом Дмитрию Любохонскому, Екатерине Кириченко и Роману Тенюре назначено по 15 суток ареста, Алине Осипенко — 10, Маргарите Вежновец — 5.

Арестованная на 10 суток Алина Букалова заявила в суде, что до этой встречи ни с кем из задержанных не была знакома. По ее словам, она приехала на пляж со своим парнем и не видела никакой символики. На общем фото, которое есть в материалах дела, символики также нет, а про бело-красно-белый флаг Букалова узнала только в РУВД.

О суде над Павлом Гурецким, по данным правозащитников, не сообщили даже родственникам, которые два дня ждали рассмотрения дела в суде Минского района. Ему назначено 15 суток ареста.

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В суде Минского района 12 и 13 мая рассмотрены дела в отношении группы минчан, задержанных на (Минское море).
 
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