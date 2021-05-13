В Беларуси на шесть лет посадили игравшего на протестах барабанщика

Источник материала: АФН

Суд Московского района Минска приговорил к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима барабанщика-любителя Алексея Санчука, игравшего на акциях протеста в стране после президентских выборов.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», именно столько запросил прокурор.

В ноябре прошлого года в Минске на репетиции силовики задержали группу барабанщиков "Требуем разойтись", которая осенью стала одним из символов протестов. Музыкантов административно осудили за участие в несанкционированной акции протеста, но один из задержанных тогда — Алексей Санчук — после 15-суточного ареста так и не вышел на свободу. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация, подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок; обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках и подготовка к участию в массовых беспорядках. Санчук признал себя виновным только по первым двум статьям.

Белорусские правозащитникик признали его политзаключенным.