Михаил Пастухов: Лукашенко ищет новые подпорки для системы власти

Нужна ли Лукашенко новая Конституция? Как она поможет удержать Лукашенко власть? Не превышают ли риски возможные выгоды?

На вопросы «Белорусского партизана» ответил доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.









- Беларусь уже девять месяцев живет в условиях, когда «иногда не до законов». Конституция нарушается сплошь и рядом, насилие стало обыденностью. Все свидетельствует о том, что Лукашенко на самом деле не нужна Конституция.





- Следует признать, что в наших условиях Конституция превратилась в фикцию. Она стала чем-то вроде книжечки, в которую время от времени вносят какие-то правки. Однако при этом органы власти принимают акты, которые откровенно нарушают Основной закон. К примеру, тот же декрет №2, который предусматривает введение «коллективного президента» в случае смерти главы государства. По сути, у нас утвердилась единоличная власть, когда указания главного начальника являются выше закона и даже Конституции.





- В таких условиях Лукашенко действительно нужна новая Конституция либо это просто имитация процесса?





- Конституция – это атрибут современного государства. В ней прописаны задачи и приоритеты государства, система органов власти, их полномочия, а также гарантируются основные права и свободы граждан. Это – взаимные обязательства между властью и гражданами, которые создают предпосылки для мирной и спокойной жизни. Но если органы власти не выполняют своих обязательств и посягают на права и свободы граждан, то действительно не до законов и не до Конституции.





- Как новая Конституция может помочь Лукашенко удержаться во власти?





- Конституция призвана узаконить назревший транзит власти. Это означает, что надо предусмотреть статус новых органов власти, механизм их взаимодействия. В результате появятся новые подпорки действующей власти и найдется более спокойное место для нынешнего главы государства. Очевидно, что для этого и готовятся поправки в Конституцию.





- Но принятие новой Конституции, особенно на референдуме, несет больше рисков, чем выгод для режима.





- Риски, конечно, имеются, и недовольство народа действующей властью не исчезло. Оно только придавлено силой и репрессиями. По всей видимости, референдум будет проводиться тогда, когда риски будут минимизированы и процесс будет под контролем. В то же время представители власти понимают, что нынешняя система исчерпала лимит доверия и прочности. Пришло время ее укрепить и обновить, используя наработки соседних автократий.



Похо , что в реконструкции властной системы белорусские законотворцы - впереди планеты всей: они хотят сделать такой монолит власти, который сохранится даже после ухода нынешнего правителя. Возводились мавзолеи Ленину и Сталину, но посмертного увековечения власти история еще не знала.





Трудно сказать, какую форму получит белорусская модель транзита власти, но уже сейчас отчетливо видны две ее подпорки: одна - в виде Всебелорусского народного собрания как новой палаты парламента, другая – в виде Совета безопасности, который может стать «коллективным президентом». Останется узнать, как эти новые структуры будут включены в действующую систему власти. Понятное дело, что они станут ядром и одновременно крышей новой власти.



