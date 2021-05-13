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Посол Израиля в Беларуси призвал осудить терроризм против его страны
13.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман в связи с обстрелами Израиля призвал мировое сообщество осудить террористические действия против израильского мирного населения.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа
"Мы призываем международное сообщество и Беларусь безоговорочно осудить ракетные обстрелы и террористические действия палестинцев против израильского мирного населения, признать безусловное право Израиля на защиту своих граждан", – говорится в заявлении посла, которое поступило в Sputnik в четверг.
Посол отметил, что у Израиля есть право защищать себя, обеспечивая безопасность своих граждан.
"Израиль дает адекватный и умеренный ответ на террор, которому подвергается. Наша цель – заставить ХАМАС прекратить обстрелы и убийство мирных жителей и уничтожить его военную инфраструктуру", – сказано в заявлении.
Сложившаяся ситуация не может продолжаться, отмечает посол, и Израиль намерен остановить подстрекательство и насилие, которые террористы направляют против него. По словам посла, Израиль сделал все возможное для предотвращения эскалации насилия.
"Это отсрочка судебного слушания в Шейх Джаррах, ограничение доступа евреев на Храмовую Гору в День Иерусалима, сдержанные ответы на провокации террористических организаций в Газе, осуществлявших пуски ракет и более 200 поджогов с помощью воздушных шаров", – подчеркнул глава дипмиссии.
Благодарность за поддержку
Израильский посол поблагодарил "всех и каждого, кто высказывает нам слова поддержки – а таких было много в последние дни, всех, кто готов бороться с террором".
В заявлении приводятся данные о том, что в 6 часов вечера 10 мая по Иерусалиму, Тель-Авиву и другим городам Израиля было выпущено более 1500 ракет, причем более 250 ракет упали на жилые районы самого Сектора Газа.
В результате обстрелов в Израиле погибли 7 человек, ранены сотни. 5-летний Идо Авигаль был убит сегодня ночью при прямом попадании ракеты в жилой дом в Сдероте, его мать серьезно ранена.
Посол также подчеркнул, что от ракет страдают и арабы, проживающие в Израиле, среди них много раненых и двое погибших – отец и его 16-летняя дочь. Уже трое суток более двух миллионов израильтян вынуждены укрываться в бомбоубежищах. Более миллиона детей не пошли сегодня в школу.
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Глава израильской дипмиссии в Беларуси завил о безусловном праве Израиля на защиту своих граждан.
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