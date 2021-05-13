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Кедми о ситуации в Израиле: ХАМАС радуется, когда мы их бомбим

13.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Кедми о ситуации в Израиле: ХАМАС радуется, когда мы их бомбим

Одной из проблем эксперт видит общую криминальную ситуацию в стране и слишком слабую полицию, огромное количество оружия в руках у людей ― не меньше чем у армии, слишком большую безнаказанность криминальных групп, частые взрывы, нападения, взаимные убийства и криминальные разборки. 

© Photo : Личный архив Александра Гур-Арье
Гур-Арье: конфликт Израиля и сектора Газа идет к наземной операции

"На фоне бездействия полиции люди начинают защищать себя сами и это усугубляет ситуацию. Пролиция в Израиле недостаточно и она малопрофессиональна, как это не обидно. И поэтому она не справляется со всеми вспыхивающими волнениями. Это результат американизации и общества, и полиции в Израиле. А все что происходит с ХАМАС, только добавляет масла в огонь", ― рассуждает Кедми.

Что касается ситуации с ХАМАС, то она решаема, но требует совершенно иных действий и решений, которые власти не способны искать на фоне нестабильной международной обстановки, отмечает Кедми.

"У нас приняли с легкой руки чисто американскую систему "управление кризисом" (антикризисный менеджмент), но это не решение кризиса. Решили, исходя из своих узких политических взглядов, что ХАМАС уничтожать нельзя, мы будем с ним находить способ сосуществования, ХАМАС израильскому правительству нужен, потому что ХАМАС у нас ― противовес Организации освобождения Палестины и властям автономии", ― объясняет Кедми.

Зачем решать палестинскую проблему, пусть лучше будет три палестинские проблемы, тогда с ними можно говорить по-отдельности ― так они слабее, рассуждает Кедми о логике израильских властей. В итоге "такая политика сейчас взорвалась на улицах", добавляет эксперт.

"Обстрел ракетами, если не вводить сухопутные войска и нет большого желания их вводить, потому что никто не собирается решать проблему ХАМАС кардинально ― идти в Газу и зачистить, а с самолета ― это обмен любезностями. ХАМАС радуется, когда мы их бомбим, это хорошо для снимков, для сбора денег и повышения политического уровня", ― говорит политический эксперт.

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Власти Израиля подвела принятая ими на вооружение американская система антикризисного управления ― накопившиеся проблемы с Палестиной, сектором Газа и ХАМАС...
 
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