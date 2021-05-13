Под Червенем самосвал не пропустил Citroen - пассажир легковушки погиб, водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы при столкновении легковушки с грузовиком вблизи деревни Гудовичи Червенского района. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Предварительно установлено, что днем 13 мая 31-летний водитель самосвала МАЗ при выезде со второстепенной дороги на трассу Р69 не пропустил Citroen, который ехал по главной, и столкнулся с ним.

В результате ДТП 49-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а 19-летний водитель с телесными повреждениями госпитализирован.

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