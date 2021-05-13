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Служба такси в Витебске недоплатила государству 2,2 млн рублей налогов, считают в КГК
Источник материала: Tut.by
Служба такси в Витебске недоплатила в бюджет более 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении трех работников,
Чтобы занизить выручку, фирма использовала упрощенную систему налогообложения — не платила налоги на добавленную стоимость и прибыль.
Выручку занижали еще и водители: если клиент платил наличными, зачастую не включали таксометр.
Ущерб государству, по предварительным подсчетам, составил свыше 2,2 млн рублей.
В отношении трех работников фирмы возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Фирма практиковала также выплату денег «в конверте»: в дополнение к официальной зарплате таксисты получали до 300 рублей в месяц, кассиры — не менее 400 рублей.
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Ущерб государству, по предварительным подсчетам, составил свыше 2,2 млн рублей.
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