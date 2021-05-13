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Девушка попала в «горный бутерброд». Посмотрите, как она выбралась

13.05.2021 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Риск — явно постоянный компаньон героини ролика, который недавно был опубликован в TikTok. Девушка демонстрирует опасный трюк, живой и невредимой проникая через очень узкое ущелье в горах.

На видео видно, как девушка начинает проталкивать себя вперед, находясь в маленьком проеме между двух скал. Кажется, что она там застряла, но через мгновенье ее тело продвигается дальше, оставляя позади каньон. В конце ролика она «дает пять» своему напарнику, празднуя успешный переход сквозь горы. 

@sylvanslacks

 
 
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