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Девушка попала в «горный бутерброд». Посмотрите, как она выбралась
Источник материала: Tut.by
Риск — явно постоянный компаньон героини ролика, который недавно был опубликован в TikTok. Девушка демонстрирует опасный трюк, живой и невредимой проникая через очень узкое ущелье в горах.
На видео видно, как девушка начинает проталкивать себя вперед, находясь в маленьком проеме между двух скал. Кажется, что она там застряла, но через мгновенье ее тело продвигается дальше, оставляя позади каньон. В конце ролика она «дает пять» своему напарнику, празднуя успешный переход сквозь горы.
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В TikTok ролик набрал почти 20 млн просмотров.
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