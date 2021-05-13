Мангал под навесом уже не в тренде. Вот как круто белорусы обустраивают свои террасы и беседки

Источник материала: Tut.by

Скоро лето, а значит, пора думать над обустройством мест для отдыха и вечерних посиделок на свежем воздухе. Единого стандарта нет: кому-то больше по душе террасы и веранды, пристроенные к дому, кто-то предпочитает проводить время в прохладе беседки на участке. Мы побывали в гостях уже у многих белорусов и теперь предлагаем подборку из опробованных ими решений для летних гостиных.

Беседки для участка

Эту беседку с зоной барбекю спроектировала архитектор Наталья Голубович. Летом она играет роль гостиной и столовой на открытом воздухе. Безрамное остекление позволяет легко сделать пространство полностью открытым или, наоборот, закрыться в ветреную погоду, разжечь огонь и посидеть за семейными разговорами.



Фото: Егор Пясковский



Фото: Егор Пясковский

А эту беседку построил для себя архитектор Андрей Щемелинен. Снаружи и внутри беседка обшита планкеном из лиственницы, а между ним установлены листы ЦСП, чтобы исключить продувание. На пол было решено уложить плитку под дерево вместо террасной доски: владелец считает, что такое покрытие более практично и не требует ежегодной покраски. Стена возле камина и рабочей поверхности мини-кухни обшита фиброцементным сайдингом Cedral. Его в основном используют для фасадов, но и внутри он смотрится отлично. Остекление безрамное с системой открывания «слайдер».



Фото предоставил Андрей Щемелинен

Внутри беседки есть все для приятного времяпрепровождения — диван, стол и кресла, в межсезонье можно затопить камин на дровах, для готовки есть мини-кухня.



Фото предоставил Андрей Щемелинен

Беседки могут быть совершенно разных конструкций. Вот такую из тесаных камней мы нашли в деревне под горой Маяк на Браславщине.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А эту заметили в садовом товариществе под Минском. Алексей, владелец участка, сделал ее сам из подручных материалов.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

А эта беседка принадлежит архитектору Алексею Зайцеву . Ее главная фишка — настоящая печь, в которой можно тушить, варить и запекать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Терраса у дома

Терраса у дома по проекту архитектора Дмитрия Ильюшина . Она является продолжением гостиной: их разделяет собой панорамное окно, которое при необходимости сдвигается. В этом варианте крыши как таковой над террасой нет — деревянные бруски выполняют скорее декоративную функцию. Однако выглядит все довольно эффектно.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

А это вариант террасы для по такому же проекту, только уже с боковым ограждением и стеклопластиком на крыше.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Терраса на винтовых сваях для дома по проекту архитектора Ивана Амосова.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

У загородного дома по проекту Александра Кратовича две террасы. С одной стороны — это место для трапезы в тени на открытом воздухе, со второй — место для принятия солнечных ванн в шезлонгах.



Фото: Сергей Пилипович



Фото: Сергей Пилипович



Фото: Сергей Пилипович

Терраса под стеклянной крышей, с большим столом для семейных ужинов на свежем воздухе. Рядом обустроили чугунный очаг, чтобы члены семьи и гости могли любоваться живым огнем. Проект Ирины Налимовой .



Фото: Егор Пясковский

Вот наглядное преимущество плоской кровли: зону отдыха с зонтиками и шезлонгами можно разместить на крыше. Впрочем, в этом доме, построенном по проекту Владимира Раковича, есть еще и зона барбекю на нижней «палубе».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дачный модульный дом под Минском с небольшой террасой у входа. Она полностью продувается, крыши как таковой нет, но деревянные рейки навеса обеспечивают тень. И выглядит все очень уютно.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Архитектор Андрусь Маковский сделал маме классный подарок : спроектировал и построил дачный дом. Его фишка — большая терраса-палуба, площадь которой превышает площадь самой постройки. На случай непогоды садовая мебель убирается под консольный «козырек» крыши с выносом в два метра. Роль навеса здесь выполняют два листа прозрачного монолитного поликарбоната сантиметровой толщины. Для обедов на свежем воздухе есть еще небольшой настил-подиум со столом под яблоней.



Фото предоставил Андрей Маковский



Фото предоставил Андрей Маковский

Судя по просторной террасе и большой зоне барбекю, гостей в доме Екатерины и Андрея принимают часто (это наши читатели , участники конкурса «Моя стройка»). Рядом — уютная зона барбекю. С мангалом, коптильней и кострищем.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Есть варианты террас с уличными каминами (не путать с мангалом). Как правило, они являются декоративным элементом и добавляют зрелищности вечерним посиделкам у огня.



Фото: realt.by

А есть и менее мажорные варианты — кострище во дворе с удобными лавочками. Поверьте, эффект от созерцания живого огня будет таким же.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

При проектировании многие забывают о террасе, и потом приходится додумывать, как и где ее «прилепить» к дому. А есть проекты , в которых террасы являются неотъемлемой частью, и во многом благодаря им дом выглядит благородно и привлекательно:



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От редакции. Если у вас появилось желание поделиться фотографиями своей беседки и террасы — не сдерживайте себя и присылайте их нам на почту stroika@tutby.com.