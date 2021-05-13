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Мангал под навесом уже не в тренде. Вот как круто белорусы обустраивают свои террасы и беседки
Источник материала: Tut.by
Скоро лето, а значит, пора думать над обустройством мест для отдыха и вечерних посиделок на свежем воздухе. Единого стандарта нет: кому-то больше по душе террасы и веранды, пристроенные к дому, кто-то предпочитает проводить время в прохладе беседки на участке. Мы побывали в гостях уже у многих белорусов и теперь предлагаем подборку из опробованных ими решений для летних гостиных.
Беседки для участка
Эту беседку с зоной барбекю
А эту беседку построил для себя архитектор Андрей Щемелинен. Снаружи и внутри беседка обшита планкеном из лиственницы, а между ним установлены листы ЦСП, чтобы исключить продувание. На пол было решено уложить плитку под дерево вместо террасной доски: владелец считает, что такое покрытие более практично и не требует ежегодной покраски. Стена возле камина и рабочей поверхности мини-кухни обшита фиброцементным сайдингом Cedral. Его в основном используют для фасадов, но и внутри он смотрится отлично. Остекление безрамное с системой открывания «слайдер».
Внутри беседки есть все для приятного времяпрепровождения — диван, стол и кресла, в межсезонье можно затопить камин на дровах, для готовки есть мини-кухня.
Беседки могут быть совершенно разных конструкций. Вот такую из тесаных камней мы нашли в деревне под горой Маяк на Браславщине.
А эту заметили в садовом товариществе под Минском. Алексей, владелец участка, сделал ее сам из подручных материалов.
А в эта беседка принадлежит архитектору Алексею Зайцеву. Ее главная фишка — настоящая печь, в которой можно тушить, варить и запекать.
А эта беседка принадлежит архитектору Алексею
Терраса у дома
Терраса у дома по проекту архитектора Дмитрия
А это вариант террасы для по такому же проекту, только уже с боковым ограждением и стеклопластиком на крыше.
Терраса на винтовых сваях для дома по проекту архитектора Ивана Амосова.
У загородного
Терраса под стеклянной крышей, с большим столом для семейных ужинов на свежем воздухе. Рядом обустроили чугунный очаг, чтобы члены семьи и гости могли любоваться живым огнем. Проект Ирины
Вот наглядное преимущество плоской кровли: зону отдыха с зонтиками и шезлонгами можно разместить на крыше. Впрочем, в
Дачный
Архитектор Андрусь Маковский сделал маме классный
Судя по просторной террасе и большой зоне барбекю, гостей в доме Екатерины и Андрея принимают часто (это наши
Есть
А есть и менее мажорные варианты —
При проектировании многие забывают о террасе, и потом приходится додумывать, как и где ее «прилепить» к дому. А есть
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