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Мангал под навесом уже не в тренде. Вот как круто белорусы обустраивают свои террасы и беседки

13.05.2021 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоро лето, а значит, пора думать над обустройством мест для отдыха и вечерних посиделок на свежем воздухе. Единого стандарта нет: кому-то больше по душе террасы и веранды, пристроенные к дому, кто-то предпочитает проводить время в прохладе беседки на участке. Мы побывали в гостях уже у многих белорусов и теперь предлагаем подборку из опробованных ими решений для летних гостиных.

Беседки для участка

Эту беседку с зоной барбекю спроектировала архитектор Наталья Голубович. Летом она играет роль гостиной и столовой на открытом воздухе. Безрамное остекление позволяет легко сделать пространство полностью открытым или, наоборот, закрыться в ветреную погоду, разжечь огонь и посидеть за семейными разговорами.


Фото: Егор Пясковский

Фото: Егор Пясковский

А эту беседку построил для себя архитектор Андрей Щемелинен. Снаружи и внутри беседка обшита планкеном из лиственницы, а между ним установлены листы ЦСП, чтобы исключить продувание. На пол было решено уложить плитку под дерево вместо террасной доски: владелец считает, что такое покрытие более практично и не требует ежегодной покраски. Стена возле камина и рабочей поверхности мини-кухни обшита фиброцементным сайдингом Cedral. Его в основном используют для фасадов, но и внутри он смотрится отлично. Остекление безрамное с системой открывания «слайдер».


Фото предоставил Андрей Щемелинен

Внутри беседки есть все для приятного времяпрепровождения — диван, стол и кресла, в межсезонье можно затопить камин на дровах, для готовки есть мини-кухня.


Фото предоставил Андрей Щемелинен

Беседки могут быть совершенно разных конструкций. Вот такую из тесаных камней мы нашли в деревне под горой Маяк на Браславщине.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А эту заметили в садовом товариществе под Минском. Алексей, владелец участка, сделал ее сам из подручных материалов.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY
Выглядит просто. Как построить дешевую беседку своими руками. Вот вам чертежи, размеры и фото

А в эта беседка принадлежит архитектору Алексею Зайцеву. Ее главная фишка — настоящая печь, в которой можно тушить, варить и запекать.

А эта беседка принадлежит архитектору Алексею Зайцеву. Ее главная фишка — настоящая печь, в которой можно тушить, варить и запекать.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Терраса у дома

Терраса у дома по проекту архитектора Дмитрия Ильюшина. Она является продолжением гостиной: их разделяет собой панорамное окно, которое при необходимости сдвигается. В этом варианте крыши как таковой над террасой нет — деревянные бруски выполняют скорее декоративную функцию. Однако выглядит все довольно эффектно.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

А это вариант террасы для по такому же проекту, только уже с боковым ограждением и стеклопластиком на крыше.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Терраса на винтовых сваях для дома по проекту архитектора Ивана Амосова.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

У загородного дома по проекту Александра Кратовича две террасы. С одной стороны — это место для трапезы в тени на открытом воздухе, со второй — место для принятия солнечных ванн в шезлонгах.


Фото: Сергей Пилипович

Фото: Сергей Пилипович

Фото: Сергей Пилипович

Терраса под стеклянной крышей, с большим столом для семейных ужинов на свежем воздухе. Рядом обустроили чугунный очаг, чтобы члены семьи и гости могли любоваться живым огнем. Проект Ирины Налимовой.


Фото: Егор Пясковский

Вот наглядное преимущество плоской кровли: зону отдыха с зонтиками и шезлонгами можно разместить на крыше. Впрочем, в этом доме, построенном по проекту Владимира Раковича, есть еще и зона барбекю на нижней «палубе».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дачный модульный дом под Минском с небольшой террасой у входа. Она полностью продувается, крыши как таковой нет, но деревянные рейки навеса обеспечивают тень. И выглядит все очень уютно.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Архитектор Андрусь Маковский сделал маме классный подарок: спроектировал и построил дачный дом. Его фишка — большая терраса-палуба, площадь которой превышает площадь самой постройки. На случай непогоды садовая мебель убирается под консольный «козырек» крыши с выносом в два метра. Роль навеса здесь выполняют два листа прозрачного монолитного поликарбоната сантиметровой толщины. Для обедов на свежем воздухе есть еще небольшой настил-подиум со столом под яблоней.


Фото предоставил Андрей Маковский

Фото предоставил Андрей Маковский

Судя по просторной террасе и большой зоне барбекю, гостей в доме Екатерины и Андрея принимают часто (это наши читатели, участники конкурса «Моя стройка»). Рядом — уютная зона барбекю. С мангалом, коптильней и кострищем.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Есть варианты террас с уличными каминами (не путать с мангалом). Как правило, они являются декоративным элементом и добавляют зрелищности вечерним посиделкам у огня.


Фото: realt.by

А есть и менее мажорные варианты — кострище во дворе с удобными лавочками. Поверьте, эффект от созерцания живого огня будет таким же.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

При проектировании многие забывают о террасе, и потом приходится додумывать, как и где ее «прилепить» к дому. А есть проекты, в которых террасы являются неотъемлемой частью, и во многом благодаря им дом выглядит благородно и привлекательно:


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От редакции. Если у вас появилось желание поделиться фотографиями своей беседки и террасы — не сдерживайте себя и присылайте их нам на почту stroika@tutby.com.

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