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Названы три главных признака надвигающегося инсульта

13.05.2021 17:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы три главных признака надвигающегося инсульта
Фото: Pixabay.com
Признаки инсульта должен знать каждый, поскольку от скорости оказания помощи зависит жизнь человека. Отследить нарушение мозгового кровообращения поможет несложная техника «УЗП».

Любой гражданин способен определить признаки острого сердечно-сосудистого заболевания. Достаточно знать всего три признака, чтобы идентифицировать до 89% всех инсультов.

Необходимо выучить мнемоническую технику «УЗП»: улыбнуться, поднять и заговорить. Во-первых, больного нужно попросить улыбнуться. При инсульте один уголок рта останется опущенным и улыбка покажется кривой.

Во-вторых, рекомендуется проговорить знакомые предложения или словосочетания, поскольку нарушение затормозит, исказит речь и та станет невнятной. Здоровому человеку легко поднять обе руки перед собой, однако отсутствие достаточного кровоснабжения скажется и на этом.

О тревожном состоянии просигнализирует, если одна рука начнет смещаться в сторону при поднятии и будет страдать координация движения рук. Знание перечисленных симптомов поможет вовремя определить опасное заболевание, а также избежать летальных последствий, передает «МедикФорум».

Если вы заметили у себя или близких перечисленные признаки мозгового нарушения, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в поликлинику или вызвать скорую помощь на дом. Кроме того, рекомендуется записать время, когда вы заметили симптомы. Информация поможет врачам принять более точные и быстрые решения.
 
 
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Необходимо выучить мнемоническую технику «УЗП»: улыбнуться, поднять и заговорить.
 
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