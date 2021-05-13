Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы три главных признака надвигающегося инсульта Необходимо выучить мнемоническую технику «УЗП»: улыбнуться, поднять и заговорить.

Любой гражданин способен определить признаки острого сердечно-сосудистого заболевания. Достаточно знать всего три признака, чтобы идентифицировать до 89% всех инсультов.Необходимо выучить мнемоническую технику «УЗП»: улыбнуться, поднять и заговорить. Во-первых, больного нужно попросить улыбнуться. При инсульте один уголок рта останется опущенным и улыбка покажется кривой.Во-вторых, рекомендуется проговорить знакомые предложения или словосочетания, поскольку нарушение затормозит, исказит речь и та станет невнятной. Здоровому человеку легко поднять обе руки перед собой, однако отсутствие достаточного кровоснабжения скажется и на этом.О тревожном состоянии просигнализирует, если одна рука начнет смещаться в сторону при поднятии и будет страдать координация движения рук. Знание перечисленных симптомов поможет вовремя определить опасное заболевание, а также избежать летальных последствий, передаетЕсли вы заметили у себя или близких перечисленные признаки мозгового нарушения, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в поликлинику или вызвать скорую помощь на дом. Кроме того, рекомендуется записать время, когда вы заметили симптомы. Информация поможет врачам принять более точные и быстрые решения.