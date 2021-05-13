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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Психолог объяснил поведение напавшего на школу в Казани Объясняется не только психическим диагнозом, но и социально-историческими явлениями

Поведение устроившего стрельбу в казанской школе 19-летнего студента Ильназа Галявиева объясняется не только психическим диагнозом, но и социально-историческими явлениями. Такое мнение высказал доктор психологических наук Александр Асмолов изданию «Коммерсантъ».«Последние 15-17 лет образовалось невероятное явление, которое в упор не видят, но которое является одной из мощнейших предпосылок того, что мы видели с "казанским стрелком": конфликт стал нормой поведения», — сказал Асмолов.По его словам, многие подростки выбирают разрешение проблемной ситуации через агрессию. Превращение конфликта в норму поведения молодежи является одной из системных причин повторения и накопления подобного рода ситуаций. С этим сталкивается не только Россия, но и другие страны, сказал врач.«Обратите внимание, ряд исследований подростков показал, что, когда они находятся в проблемной ситуации, где можно пойти на компромисс либо на конфликт, более 70 процентов выбирают конфликт», — заявил он.Врач отметил, что если у Галявиева действительно мозговая дисфункция, то она может отразиться на поведении, особенно если это касается поражения лобных долей головного мозга. В первую очередь у человека снижается способность прогнозировать, ухудшается критическое мышление. Люди с такими нарушениями не воспринимают юмор и не понимают иронию, отметил он.Асмолов также считает, что российское телевидение очень многое делает для раскачки ненависти в обществе.Ранее у Галявиева заподозрили диагноз «энцефалопатия головного мозга». При этом, по мнению врача невролога Виктора Шахновича, такой диагноз не вызывает агрессию, и его выявляют у каждого третьего человека после 40-45 лет.Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 11 мая. Погибли девять человек, больше 20 получили ранения. Атаку на учебное заведение он начал готовить с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.