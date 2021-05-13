Беларусь планирует закупать и производить российскую вакцину «Спутник Лайт»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь планирует закупать российскую вакцину «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Он отметил, что в отличие от других препаратов «Спутник Лайт» вводится однократно. По словам министра, вакцину разрешено использовать людям от 18 до 40 лет. Но главное преимущество – быстрое формирование популяционного иммунитета.

Разработчики предполагают, что в будущем препарат можно будет применять для вакцинации переболевших. Воспользоваться «Спутником Лайт» белорусы смогут в следующем году. В Минздраве не исключают производство аналога в Беларуси.