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В Израиле в результате ракетной атаки террористов погибла уроженка Беларуси

13.05.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На фоне очередного обострения арабо-израильского конфликта и сообщений о ракетных атаках террористов из Сектора Газа в Сети появилась информация, что одной из погибших может быть уроженка Беларуси. Это оказалось правдой: в Ашкелоне погибла Нэлли Гуревич, переехавшая в Израиль много лет назад, пишет tut.by.


Иллюстративное фото


Как 12 мая сообщали официальные органы и израильские СМИ, в результате ракетного обстрела палестинскими боевиками города Ашкелон, который находится в непосредственной близости от границы с сектором Газа, погибла 52-летняя женщина, а ее муж получил ранения. В Сети тут же появилась информация, что она была родом из Беларуси.

Как сообщили журналистам в сообществе «Израиль и Беларусь. RAZAM» информация о гибели женщины родом из Беларуси подтвердилась. В мэрии Ашкелона сообщили, что погибшую женщину звали Нэлла Гуревич, а квартира, в которой проживала семья, значительно пострадала во время ракетной атаки. Ее супруг Григорий, по-видимому, не получил серьезных ранений: по имеющейся информации, он находится в гостинице и не хочет общаться с прессой. Также в мэрии уточнили, что на самом деле Нэлле Гуревич было 57 лет, а также сообщили, что семейная пара репатриировалась в Израиль в 1990 году.

Журналист газеты «Израиль сегодня» связался с соседями семьи, которые сообщили, что пара была всегда с ними приветлива, но вела довольно замкнутый образ жизни, детей у супругов не было. Они подтвердили, что оба супруга приехали в Израиль из Беларуси, однако не знают, откуда именно. Также стало известно, что сегодня пройдут похороны погибшей женщины.
 
 
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На фоне очередного обострения арабо-израильского конфликта и сообщений о ракетных атаках террористов из Сектора Газа в Сети появилась информация, что одной из...
 
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