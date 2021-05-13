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Система электронной очереди начнет действовать в "Каменном Логе"
13.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Система электронной очереди начнет действовать с пятницы 14 мая в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Бронировать дату и время пересечения перевозчики смогут на специальном
"Забронировав время пересечения государственной границы в автодорожном пункте пропуска "Каменный Лог", вы можете сделать поездку более комфортной и быстрой", – сказали в ГПК.
В комитете также уточнили, что автомобиль должен прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала, который составляет один час.
Напомним, услуга электронной очереди – платная, ее стоимость – одна базовая величина (29 рублей) за машину независимо от ее категории и даты бронирования.
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Услуга электронной очереди – платная, ее стоимость – одна базовая величина, сейчас это 29 рублей.
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