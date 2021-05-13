Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Система электронной очереди начнет действовать с пятницы 14 мая в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Бронировать дату и время пересечения перевозчики смогут на специальном сайте в интернете.

"Забронировав время пересечения государственной границы в автодорожном пункте пропуска "Каменный Лог", вы можете сделать поездку более комфортной и быстрой", – сказали в ГПК.

В комитете также уточнили, что автомобиль должен прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала, который составляет один час.

Напомним, услуга электронной очереди – платная, ее стоимость – одна базовая величина (29 рублей) за машину независимо от ее категории и даты бронирования.