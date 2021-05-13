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«Начальник подразделения УВД» выманил у белоруса 3000 долларов

13.05.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси появилось новая версия вишинга: если раньше злоумышленники назывались сотрудниками банков, то теперь называют себя представителями силовых структур. О подобном случае сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Житель Могилева на днях получил звонок от человека, который назвал себя руководителем одного из подразделений УВД Могилевского облисполкома. Он заявил, что банковский счет мужчины скомпрометирован и проводятся действия по поиску подозреваемого. Для этого от владельца нужна информация о счете и выполнение определенных действий, чтобы обезопасить счет. Жертва, не став проверять информацию, сняла с депозитного счета три тысячи долларов и перевел их на счет злоумышленника.

Еще одна похожая история произошла вчера в Гомеле. Мужчина позвонил местной жительнице на Viber и назвался сотрудником банка —мол, счет под угрозой. Он сказал, что расследование уже проводит один из руководителей УВД Минской области, и даже назвал должность, ФИО и номер его телефона. Женщина поверила и выполнила требования мошенника: установила на телефон программу AnyDesk, через которую злоумышленник мог следить и контролировать все ее движения. Помимо этого, «сотрудник банка» вынудил женщину оформить и переоформить кредит. Суммарно потерпевшая потеряла около 15 тысяч рублей.

Внимание: сотрудники белорусских банков никогда не звонят с иностранных номеров и не используют для звонков мессенджеры, а также никогда не запрашивают установку приложений и реквизиты банковских карт либо одноразовые коды подтверждения транзакций.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В Беларуси появилось новая версия вишинга: если раньше злоумышленники назывались сотрудниками банков, то теперь называют себя представителями силовых структур. О...
 
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