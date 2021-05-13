|
Немцы начали принимать заказы на роскошный Mercedes-Maybach S680 c V12
Источник материала: Onliner
Разговоры об этом автомобиле немцы вели еще с осени прошлого года, когда был рассекречен обычный Mercedes-Maybach в 223-м кузове. Изначально был рассекречен Maybach только со скромным 4-литровым twin-turbo V8. Но сегодня Daimler показал самую эксклюзивную серийную модификацию 223-го «мэрса» — Mercedes-Maybach S680.
Машина оснащена 12-цилиндровым двигателем (V-образным) объемом 6 литров. Мощность агрегата — 630 л. с., а крутящий момент — 1000 Н·м. Теперь это единственный седан Mercedes с V12. Даже обидно, что в Daimler решили не проводить отдельную презентацию модели, а просто добавили ее в конфигуратор.
Если кому интересно, средний расход топлива у S680 составляет 13,3—14,1 литров на сотню. Безусловно, производитель не оставил новинку без своей знаменитой системы EQ Boost с 48-вольтовой батареей. Машина получила полный привод 4Matic, что нетипично для 12-цилиндрового флагмана.
Заказать топовый Maybach можно будет уже в мае. Первые клиенты получат седан в июле.
бордовый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
серый, седан, дизель 2.5 л, механическая, задний привод
красный, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разговоры об этом автомобиле немцы вели еще с осени прошлого года, когда был рассекречен обычный Mercedes-Maybach в 223-м кузове. Изначально был рассекречен Maybach только со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)