Немцы начали принимать заказы на роскошный Mercedes-Maybach S680 c V12

Источник материала: Onliner

Разговоры об этом автомобиле немцы вели еще с осени прошлого года, когда был рассекречен обычный Mercedes-Maybach в 223-м кузове. Изначально был рассекречен Maybach только со скромным 4-литровым twin-turbo V8. Но сегодня Daimler показал самую эксклюзивную серийную модификацию 223-го «мэрса» — Mercedes-Maybach S680.





Машина оснащена 12-цилиндровым двигателем (V-образным) объемом 6 литров. Мощность агрегата — 630 л. с., а крутящий момент — 1000 Н·м. Теперь это единственный седан Mercedes с V12. Даже обидно, что в Daimler решили не проводить отдельную презентацию модели, а просто добавили ее в конфигуратор.





Если кому интересно, средний расход топлива у S680 составляет 13,3—14,1 литров на сотню. Безусловно, производитель не оставил новинку без своей знаменитой системы EQ Boost с 48-вольтовой батареей. Машина получила полный привод 4Matic, что нетипично для 12-цилиндрового флагмана.





Заказать топовый Maybach можно будет уже в мае. Первые клиенты получат седан в июле.



