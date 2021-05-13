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Немцы начали принимать заказы на роскошный Mercedes-Maybach S680 c V12

13.05.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Разговоры об этом автомобиле немцы вели еще с осени прошлого года, когда был рассекречен обычный Mercedes-Maybach в 223-м кузове. Изначально был рассекречен Maybach только со скромным 4-литровым twin-turbo V8. Но сегодня Daimler показал самую эксклюзивную серийную модификацию 223-го «мэрса» — Mercedes-Maybach S680. 

Немцы начали принимать заказы на роскошный Mercedes-Maybach S680 c V12

Машина оснащена 12-цилиндровым двигателем (V-образным) объемом 6 литров. Мощность агрегата — 630 л. с., а крутящий момент — 1000 Н·м. Теперь это единственный седан Mercedes с V12. Даже обидно, что в Daimler решили не проводить отдельную презентацию модели, а просто добавили ее в конфигуратор.

Немцы начали принимать заказы на роскошный Mercedes-Maybach S680 c V12

Если кому интересно, средний расход топлива у S680 составляет 13,3—14,1 литров на сотню. Безусловно, производитель не оставил новинку без своей знаменитой системы EQ Boost с 48-вольтовой батареей. Машина получила полный привод 4Matic, что нетипично для 12-цилиндрового флагмана.

Немцы начали принимать заказы на роскошный Mercedes-Maybach S680 c V12

Заказать топовый Maybach можно будет уже в мае. Первые клиенты получат седан в июле.

Немцы начали принимать заказы на роскошный Mercedes-Maybach S680 c V12
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1985 г.в., 304 965 км
бордовый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
4556 р.
1800$ / 1484€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1992 г.в., 524 500 км
серый, седан, дизель 2.5 л, механическая, задний привод
7340 р.
2900$ / 2390€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1983 г.в., 243 000 км
красный, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
3670 р.
1450$ / 1195€
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Разговоры об этом автомобиле немцы вели еще с осени прошлого года, когда был рассекречен обычный Mercedes-Maybach в 223-м кузове. Изначально был рассекречен Maybach только со...
 
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