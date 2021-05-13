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Международные эксперты спрогнозировали замедление экономики Беларуси

13.05.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Казалось, куда еще замедляться, но нет. Евразийский банк развития (ЕАБР) в докладе «Макроэкономический обзор ЕАБР. Май 2021» проанализировал состояние экономики Беларуси за I квартал, а также дал свои прогнозы. Есть кое-что позитивное, и все же в целом особых поводов для радости нет. Что же нас ждет, по мнению заморских экспертов?

Международные эксперты спрогнозировали замедление экономики Беларуси

Рост промышленности может начать замедляться

Авторы обзора отметили успехи обрабатывающей промышленности (увеличение производства на 9% в I квартале), нефтепереработки (+47,1% ) и химической отрасли (+24,2%). Тем не менее дается прогноз на дальнейшее снижение темпов роста:

«Рост промышленности может начать замедляться во II квартале по мере исчерпания эффектов низкой базы [когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. — Прим. Onliner] в нефтепереработке и калийном производстве. Присутствуют риски снижения экспортных поставок из-за возобновления ограничений США в отношении предприятий нефтехимического комплекса».

Международные эксперты спрогнозировали замедление экономики Беларуси

Рост ВВП составит лишь 0,1%

ВВП Беларуси в I квартале увеличился на 0,9%. Это произошло в основном благодаря обрабатывающей промышленности и энергетике. По итогам первого полугодия годовые темы роста ВВП могут еще увеличиться, но потом снова начнут снижаться:

«…Годом ранее на II квартал пришлась первая волна пандемии, во время которой значительно сократился выпуск отраслей сферы услуг из-за социального дистанцирования. Во второй половине 2021 года эффект низкой базы будет исчерпан и рост экономики замедлится в условиях сдержанной инвестиционной и потребительской активности».

В ЕАРБ спрогнозировали, что рост ВВП Беларуси в 2021 году составит 0,1% и добавили, что данный показатель может быть уточнен (то есть изменен), в том числе из-за возобновления после 3 июня ограничительных мер в отношении ряда предприятий концерна «Белнефтехим» со стороны США.

Инвестиционная активность

И без того слабая инвестиционная активность просела еще сильнее. Инвестиции в основной капитал снизились на 12,1%. Физические объемы импорта инвестиционных товаров в Беларуси в январе-феврале упали на 17,6%.

«Инвестиционную активность ограничивают как повышенная неопределенность, так и снижение объемов рыночного кредитования и неустойчивое финансовое положение предприятий. Эти факторы продолжат сдерживать динамику инвестиций в текущем году».

Международные эксперты спрогнозировали замедление экономики Беларуси

Потребительский спрос уже снизился. Таким же и останется

По итогам I квартала, розничный товарооборот сократился на 4,5% после роста на 0,1% в предыдущем квартале. Потребление снизилось ввиду падения потребительского кредитования, замедления роста доходов населения и высокой неопределенности. В таких условиях, пишут авторы обзора, в первую очередь сокращаются расходы на непродовольственные товары — минус 8% в I квартале и минус 10,5% — в марте. 

«Во II квартале динамика годовых показателей роста розничной торговли может улучшиться. Это произойдет из-за статистического эффекта, связанного с сильным спадом во II квартале прошлого года в результате первой волны пандемии. В целом мы ожидаем сохранения сдержанной потребительской активности в этом году».

Инфляция во II квартале составит 8—9%

«Базовая инфляция сохраняется высокой под влиянием инфляционных и девальвационных ожиданий».

Согласно прогнозу, во II квартале ожидается годовая инфляция в районе 8—9%. С III квартала темпы прироста потребительских цен станут замедляться:

«Этому будут способствовать ожидаемое снижение мировых цен на продовольствие и сдержанный внутренний потребительский спрос. Важным для прогноза является ненаращивание нерыночного кредитования в существенных объемах и отсутствие значительных шоков на внутреннем валютном рынке».

Эксперт: доклад ЕАБР более реалистичен, чем планы правительства Беларуси

Сергей Лысаков, руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade, считает, что доклад ЕАБР выглядит довольно оптимистично в отношении некоторых ключевых параметров, которые определяют экономику Беларуси в 2021 году:

— Безусловно, он более реалистичен по сравнению с радужными планами правительства Беларуси, согласно которым ВВП вырастет на 1,8%. Стоит отметить, что даже ЕАБР прямо говорит о том, что готов пересмотреть свой прогноз в 0,1% роста ВВП во второй половине 2021 года. При этом еще в начале января текущего года по оценкам банка ВВП Беларуси в текущем году мог снизится на 0,1%. Стоит помнить, что уже в первом квартале 2020 года экономическая ситуация что в Беларуси, что в России начала ухудшаться. В этой связи ЕАБР справедливо говорит об эффекте низкой базы, что обеспечило рост ВВП Беларуси в начале текущего года. При этом во втором полугодии 2021 года этот эффект будет исчерпан.

Всемирный банк, например, в январе текущего года оценивал снижение ВВП Беларуси в 2,7% в 2021 году. Самым оптимистичным в отношении экономики Беларуси является Газпромбанк, который ожидает рост ВВП в текущем году в 2%.

Международные эксперты спрогнозировали замедление экономики Беларуси
Сергей Лысаков, руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade

По мнению эксперта, сейчас экономическая стабильность Беларуси держится в основном за счет активно развивающихся торговых и финансовых взаимоотношений с Россией. Однако эта ситуация может измениться, в том числе после вступления в силу санкций США в начале июня:

— Например, если Россия резко сократит поставки нефти в Беларусь, то автоматически сократится экспорт бензина и другого топлива из Беларуси. Да и потребители, например, в Украине могут прекратить сотрудничество с белорусскими поставщиками из-за опасений вторичных санкций со стороны США. Россия со своей стороны может дополнительно ограничить закупки отдельных товаров в РБ, как уже не раз бывало в случае разногласий с позицией Александра Лукашенко по вопросам интеграции, например.

Рентабельность белорусских предприятий остается на довольно низком уровне. Государственные предприятия поддерживаются за счет кредитов по нерыночным ставкам. При этом у белорусских банков не хватает ликвидности для предоставления кредитов даже по рыночным ставкам. Нацбанк активно «зажимает» предоставление рублевых средств коммерческим банкам, поддерживая не только курс рубля, но и сдерживая инфляцию. Одновременно в стране наблюдается снижение потребительского и инвестиционного спроса, что также способствует сдерживанию инфляции. Но даже в этих условиях инфляция составила 8,5% по итогам марта. Принимая решение о повышении ставки рефинансирования до 8,5%, Нацбанк прямо указывал на ускорение инфляционных процессов.

Международные эксперты спрогнозировали замедление экономики Беларуси

В апреле отмечались задержки с выплатами пенсий и пособий. Стоит также напомнить, что значительный вклад в ВВП Беларуси вносится предприятиями малого и среднего бизнеса, условия деятельности для которых в этом году ужесточаются, что может крайне негативно отразится на экономике. 

— Как Беларусь выглядит на фоне других стран из доклада ЕАРБ?

— Несмотря на хрупкую экономическую ситуацию в стране, Беларусь демонстрирует довольно неплохие результаты на фоне ряда других стран СНГ. Так, ВВП Беларуси вырос по итогам 1-го квартала текущего года на 0,9%. В этот же период ВВП Армении снизился на 2%, ВВП Киргизии  на 9,4%. При этом темпы падения экономики этих стран в первом квартале только ускорялись. В России и Казахстане квартальные показатели оказались лучше, чем за предыдущие периоды, но все же находились в отрицательной зоне. Снижение ВВП Казахстана за первые три месяца 2021 года замедлилось до 1,6%, а в России — до 1,3%. Тем не менее восстановление глобальной экономики и спроса на нефть, а также высокие цены на сырье благоприятствуют преодолению негативной тенденции в этих странах, так как они в значительной степени зависят от рыночной конъюнктуры на эти товары.

Макроэкономический обзор является регулярной публикацией ЕАБР, в которой описывается макроэкономическая ситуация в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане.

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Казалось, куда еще замедляться, но нет. Евразийский банк развития (ЕАБР) в докладе «Макроэкономический обзор ЕАБР. Май 2021» проанализировал состояние экономики...
 
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