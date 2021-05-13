Международные эксперты спрогнозировали замедление экономики Беларуси

Источник материала: Onliner

Казалось, куда еще замедляться, но нет. Евразийский банк развития (ЕАБР) в докладе «Макроэкономический обзор ЕАБР. Май 2021» проанализировал состояние экономики Беларуси за I квартал, а также дал свои прогнозы. Есть кое-что позитивное, и все же в целом особых поводов для радости нет. Что же нас ждет, по мнению заморских экспертов?

Рост промышленности может начать замедляться

Авторы обзора отметили успехи обрабатывающей промышленности (увеличение производства на 9% в I квартале), нефтепереработки (+47,1% ) и химической отрасли (+24,2%). Тем не менее дается прогноз на дальнейшее снижение темпов роста:

«Рост промышленности может начать замедляться во II квартале по мере исчерпания эффектов низкой базы [когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. — Прим. Onliner] в нефтепереработке и калийном производстве. Присутствуют риски снижения экспортных поставок из-за возобновления ограничений США в отношении предприятий нефтехимического комплекса».





Рост ВВП составит лишь 0,1%

ВВП Беларуси в I квартале увеличился на 0,9%. Это произошло в основном благодаря обрабатывающей промышленности и энергетике. По итогам первого полугодия годовые темы роста ВВП могут еще увеличиться, но потом снова начнут снижаться:

«…Годом ранее на II квартал пришлась первая волна пандемии, во время которой значительно сократился выпуск отраслей сферы услуг из-за социального дистанцирования. Во второй половине 2021 года эффект низкой базы будет исчерпан и рост экономики замедлится в условиях сдержанной инвестиционной и потребительской активности».

В ЕАРБ спрогнозировали, что рост ВВП Беларуси в 2021 году составит 0,1% и добавили, что данный показатель может быть уточнен (то есть изменен), в том числе из-за возобновления после 3 июня ограничительных мер в отношении ряда предприятий концерна «Белнефтехим» со стороны США.

Инвестиционная активность

И без того слабая инвестиционная активность просела еще сильнее. Инвестиции в основной капитал снизились на 12,1%. Физические объемы импорта инвестиционных товаров в Беларуси в январе-феврале упали на 17,6%.

«Инвестиционную активность ограничивают как повышенная неопределенность, так и снижение объемов рыночного кредитования и неустойчивое финансовое положение предприятий. Эти факторы продолжат сдерживать динамику инвестиций в текущем году».





Потребительский спрос уже снизился. Таким же и останется

По итогам I квартала, розничный товарооборот сократился на 4,5% после роста на 0,1% в предыдущем квартале. Потребление снизилось ввиду падения потребительского кредитования, замедления роста доходов населения и высокой неопределенности. В таких условиях, пишут авторы обзора, в первую очередь сокращаются расходы на непродовольственные товары — минус 8% в I квартале и минус 10,5% — в марте.

«Во II квартале динамика годовых показателей роста розничной торговли может улучшиться. Это произойдет из-за статистического эффекта, связанного с сильным спадом во II квартале прошлого года в результате первой волны пандемии. В целом мы ожидаем сохранения сдержанной потребительской активности в этом году».

Инфляция во II квартале составит 8—9%

«Базовая инфляция сохраняется высокой под влиянием инфляционных и девальвационных ожиданий».

Согласно прогнозу, во II квартале ожидается годовая инфляция в районе 8—9%. С III квартала темпы прироста потребительских цен станут замедляться:

«Этому будут способствовать ожидаемое снижение мировых цен на продовольствие и сдержанный внутренний потребительский спрос. Важным для прогноза является ненаращивание нерыночного кредитования в существенных объемах и отсутствие значительных шоков на внутреннем валютном рынке».

Эксперт: доклад ЕАБР более реалистичен, чем планы правительства Беларуси

Сергей Лысаков, руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade, считает, что доклад ЕАБР выглядит довольно оптимистично в отношении некоторых ключевых параметров, которые определяют экономику Беларуси в 2021 году:

— Безусловно, он более реалистичен по сравнению с радужными планами правительства Беларуси, согласно которым ВВП вырастет на 1,8%. Стоит отметить, что даже ЕАБР прямо говорит о том, что готов пересмотреть свой прогноз в 0,1% роста ВВП во второй половине 2021 года. При этом еще в начале января текущего года по оценкам банка ВВП Беларуси в текущем году мог снизится на 0,1%. Стоит помнить, что уже в первом квартале 2020 года экономическая ситуация что в Беларуси, что в России начала ухудшаться. В этой связи ЕАБР справедливо говорит об эффекте низкой базы, что обеспечило рост ВВП Беларуси в начале текущего года. При этом во втором полугодии 2021 года этот эффект будет исчерпан.

Всемирный банк, например, в январе текущего года оценивал снижение ВВП Беларуси в 2,7% в 2021 году. Самым оптимистичным в отношении экономики Беларуси является Газпромбанк, который ожидает рост ВВП в текущем году в 2%.



Сергей Лысаков, руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade

По мнению эксперта, сейчас экономическая стабильность Беларуси держится в основном за счет активно развивающихся торговых и финансовых взаимоотношений с Россией. Однако эта ситуация может измениться, в том числе после вступления в силу санкций США в начале июня:

— Например, если Россия резко сократит поставки нефти в Беларусь, то автоматически сократится экспорт бензина и другого топлива из Беларуси. Да и потребители, например, в Украине могут прекратить сотрудничество с белорусскими поставщиками из-за опасений вторичных санкций со стороны США. Россия со своей стороны может дополнительно ограничить закупки отдельных товаров в РБ, как уже не раз бывало в случае разногласий с позицией Александра Лукашенко по вопросам интеграции, например.

Рентабельность белорусских предприятий остается на довольно низком уровне. Государственные предприятия поддерживаются за счет кредитов по нерыночным ставкам. При этом у белорусских банков не хватает ликвидности для предоставления кредитов даже по рыночным ставкам. Нацбанк активно «зажимает» предоставление рублевых средств коммерческим банкам, поддерживая не только курс рубля, но и сдерживая инфляцию. Одновременно в стране наблюдается снижение потребительского и инвестиционного спроса, что также способствует сдерживанию инфляции. Но даже в этих условиях инфляция составила 8,5% по итогам марта. Принимая решение о повышении ставки рефинансирования до 8,5%, Нацбанк прямо указывал на ускорение инфляционных процессов.





В апреле отмечались задержки с выплатами пенсий и пособий. Стоит также напомнить, что значительный вклад в ВВП Беларуси вносится предприятиями малого и среднего бизнеса, условия деятельности для которых в этом году ужесточаются, что может крайне негативно отразится на экономике.

— Как Беларусь выглядит на фоне других стран из доклада ЕАРБ?

— Несмотря на хрупкую экономическую ситуацию в стране, Беларусь демонстрирует довольно неплохие результаты на фоне ряда других стран СНГ. Так, ВВП Беларуси вырос по итогам 1-го квартала текущего года на 0,9%. В этот же период ВВП Армении снизился на 2%, ВВП Киргизии — на 9,4%. При этом темпы падения экономики этих стран в первом квартале только ускорялись. В России и Казахстане квартальные показатели оказались лучше, чем за предыдущие периоды, но все же находились в отрицательной зоне. Снижение ВВП Казахстана за первые три месяца 2021 года замедлилось до 1,6%, а в России — до 1,3%. Тем не менее восстановление глобальной экономики и спроса на нефть, а также высокие цены на сырье благоприятствуют преодолению негативной тенденции в этих странах, так как они в значительной степени зависят от рыночной конъюнктуры на эти товары.

Макроэкономический обзор является регулярной публикацией ЕАБР, в которой описывается макроэкономическая ситуация в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане.