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Названы киношники для съемок российского фильма в космосе

13.05.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Государственная комиссия выбрала актеров, оператора и режиссера, которые рекомендованы для включения в экипаж «Союз МС-19». Имена космических киношников приводит «Роскосмос».

В основной экипаж рекомендовано взять актрису Юлию Пересильд («Зулейха открывает глаза») и режиссера фильма «Холоп» Клима Шипенко. Дублирующий экипаж будет включать в себя актрису Алену Мордовину («Звоните ДиКаприо!»), а также оператора фильмов «Движение вверх» и «Т-34» Алексея Дудина.

Не позднее 1 июня они начнут подготовку к полету. Будущим космонавтам предстоит пройти испытания на центрифуге и вибростенде, побывать на борту самолета при полете в условиях невесомости, а также пройти парашютную подготовку. Все это планирует освещать «Первый канал».

«Роскосмос» сообщил о намерении снять первый художественный фильм в космосе в сентябре прошлого года. Рабочее название фильма — «Вызов».

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Государственная комиссия выбрала актеров, оператора и режиссера, которые рекомендованы для включения в экипаж «Союз МС-19». Имена космических киношников...
 
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