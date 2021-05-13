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Самосвал, выезжая со второстепенной, не пропустил Citroen: один человек погиб, один ранен (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня, 13 мая, на 33-м километре автомобильной дороги Р69 «Смолевичи — Смиловичи — Правдинский — Шацк», вблизи деревни Гудовичи Червенского района, на перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств: МАЗ и Citroen. Подробности сообщили в УВД Минской области.
— По предварительной информации, 31-летний водитель самосвала МАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество 19-летнему водителю автомобиля Citroen, — рассказали в УВД. — В результате ДТП водитель Citroen получил телесные повреждения, а 49-летний пассажир погиб на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минской области, МЧС.
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Сегодня, 13 мая, на 33-м километре автомобильной дороги Р69 «Смолевичи — Смиловичи — Правдинский — Шацк», вблизи деревни Гудовичи Червенского района, на перекрестке...
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