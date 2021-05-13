Налоговая в суде выясняет с Тихановским, должен ли он заплатить налог с тех самых найденных за диваном 900 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле суд начал рассматривать жалобу Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании чрезмерного налога. Речь идет о тех самых 900 тысяч долларов, якобы найденных в июне 2020 года за диваном на даче Тихановского. Но судебный процесс сделали закрытым, сообщает корреспондент TUT.BY.



Фото: МВД

С части денег, найденных у Тихановского за диваном, налоговая инспекция хочет взыскать чрезмерный налог (16%). По решению налоговой, Тихановский должен уплатить в бюджет 257 тысяч 992 рубля и 72 копейки — исходя из суммы превышения доходов над расходами.

Тихановский подал жалобу: он вообще отрицает, что это его деньги.

13 мая в суде Советского района Гомеля прошло предварительное слушание по этому гражданскому делу.

В начале процесса представители налоговой обратились к суду с ходатайством сделать процесс закрытым: мол, будет озвучена служебная информация, которую нельзя разглашать, также сослались на охраняемую законом налоговую тайну.

Адвокат Тихановского Наталья Мацкевич возразила, что оснований для слушания этого дела в полностью закрытом формате нет — можно частично закрывать процесс, когда того требует закон.

— Закрытые судебные заседания нагоняют в обществе атмосферу недоверия, что суды происходят не совсем справедливым образом, — отметила Наталья Мацкевич.

Тем не менее после более чем часового перерыва судья вышла из совещательной комнаты — и объявила процесс закрытым.



Фото: МВД

Напомним, 4 июня на даче Сергея Тихановского милиционеры нашли 900 тысяч долларов. Обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги обнаружили около двух часов ночи, только во время третьего обыска.

Сам Тихановский настаивает, что деньги подброшены.

Светлана Тихановская в интервью российскому телеканалу «Дождь» также высказалась о найденной сумме.

— Конечно, он занимался коммерческой деятельностью. Но я крайне сомневаюсь в том, что он смог заработать такие деньги,

— То есть эти деньги, вы полагаете, подкинули? — уточнил ведущий.

— Я не могу утверждать. Предполагать — да. Но это будет обвинением. Это дело Следственного комитета — доказывать.

— 3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского. С санкции прокуратуры в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги — 900 тысяч долларов США, — прокомментировало находку МВД. И продемонстрировали оперативное видео с большой суммой денег.

На видео мать Тихановского говорит, что это ее деньги. «Я зарабатывала, сын зарабатывал» — отвечала она после многочасового обыска милиционерам.

Следственный комитет заявил, что на деньги наложен арест в связи с якобы ущербом «от действий Тихановского и приближенных лиц», который составил более 3,5 млн рублей.

Сергей Тихановский — блогер, автор YouTube-канала «Страна для жизни» и муж экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, Гродно задержали Сергея Тихановского">был задержан в Гродно во время пикета по сбору подписей 29 мая 2020 года.

5 мая стало известно, что Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению Сергея Тихановского и других фигурантов.

— Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году. Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов, — сообщила Генпрокуратура.

Сергею Тихановскому инкриминированы следующие составы преступлений:

— организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до пятнадцати лет лишения свободы;

— распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси), — от пяти до двенадцати лет лишения свободы;

— угрозы в адрес председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Беларуси) — до пяти лет лишения свободы;

— организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси), — до трех лет лишения свободы.

Скоро его будут судить в Гомельском областном суде.