Источник материала: ProBusiness

Как перестать принимать решения, за которые становится «мучительно больно»? Прокачайте свое мышление, чтобы находить лучшие сценарии для себя и своей компании и одновременно делать своих клиентов более удовлетворенными! Как прагматично вписать IWEIT-анализ в свою картину мира и бизнес-практику, рассказал Андрей Купцов , интегральный практик, коуч, бизнес-тренер.

Андрей Купцов

Интегральный практик, коуч, бизнес-тренер

— В жизни встречаются истории предпринимателей и не только, людей, которые поставили перед собой большую цель, достигли ее, а потом пожалели об этом.

Есть несколько причин разочарования, наступившего в момент, когда логично было бы испытывать удовлетворение и радость. Цель достигнута, со стороны кажется: вот он, «успешный успех». А на самом деле вокруг «выжженная земля».

Семья развалилась, дети выросли, не видя отца/мать, родные и друзья отвернулись, а может, и у «официальных инстанций» есть претензии у вашему успеху или пути его достижения.

Интегральная теория — «state of the art» в гуманитарной сфере

Как не повторить этот вариант выбора, движения и достижения цели, о которых потом приходится жалеть? Один из способов — при принятии решения, выборе цели проверить их с помощью интегрального инструмента: IWEIT-анализа.

WEIT-анализ — инструмент принятия решений, коучинговая интегральная микро-модель, построенная на элементе «Квадранты» интегральной теории Кена Уилбера.

Этот инструмент позволяет «вывести из тени» в область рационального анализа, субъективные и иррациональные факторы.

Я, будучи менеджером, очень давно познакомился со SWOT-анализом. Со временем я начал пользоваться им, в том числе при принятии важных личных решений и за пределами профессиональной управленческой деятельности.

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» (Strengths, Weaknesses) относятся к состоянию компании, а «O» и «T» (Opportunities, Threats) — к внешнему окружению организации.

Схематично он выглядит как «матрица», квадрат, разделенный на четыре равные части — квадранты.



Изображение предоставлено автором

Психологи утверждают, что квадранты являются одной из самых эффективных моделей структурированного представления информации в коммуникации.

Этот разделенный на части квадрат великолепно заходит в наши не очень квадратные головы. Возможно, именно поэтому по принципу таких квадрантов построено большое количество моделей в менеджменте и других сферах человеческой деятельности. В том числе и IWEIT-анализ, который помогает принимать лучшие решения. Этот инструмент построен на принципах интегрального подхода Кена Уилбера, который является state of the art — «последним словом техники», только не в технике, а в гуманитарной сфере.

Аналогичным инструментом пользуются коучи, работающие с применением интегрального подхода, но он не является их «сакральным знанием». Я уверен, что IWEIT-анализ можно применять и самостоятельно, вписав его в собственные процессы или технологии принятия решений. Однако это потребует определенных способностей и умений управления своим вниманием, навыков системного мышления, умения представить, что думает и чувствует другой человек (развитого эмоционального интеллекта).

Раньше я использовал IWEIT-анализ как дополняющий SWOT-анализ или другие технологии выработки и принятия решений, определения целей.



Изображение предоставлено автором

Позже он начал использоваться и как самостоятельный инструмент, а также у него нашлись другие области применения, но об этом ниже.

Интегральный подход Кена Уилбера

Идея подхода базируется на утверждении, что всякое событие, явление, феномен и даже идея или цель, а тем более последствия ее достижения, имеют проекции в четырех квадрантах: Я, МЫ, ОНО, ОНИ.



Изображение предоставлено автором

При этом:

Левые квадранты (Я и МЫ) — про субъективную (нематериальную) сторону бытия

Правые квадранты (ОНО и ОНИ) — про «объективную реальность», представленную «материальными» объектами и системами

А если посмотреть на схему по горизонталям, то будет видно, что верхние ее квадранты (Я и ОНО) — про индивидуальное, личное, а нижние (МЫ и ОНИ) — про коллективное.

Приведу примеры того, что может находиться в этих квадрантах:

1. В квадранте Я находятся ваши личные мысли, убеждения, ценности, эмоции, чувства. Это то, о чем другие без вашей помощи никак узнать не смогут.

2. Люди судят о вас, а вы о них, по квадранту ОНО, в котором находится то, что вы говорите и делаете. В этом же квадранте находятся ваше тело, управляющие вашими настроением и действиями нейроны и гормоны, объективные показатели вашего здоровья: давление, пульс, содержание сахара в крови и т.д. Содержимое вашего личного банковского счета, личное имущество, дипломы и награды (личные) — все это тоже в квадранте ОНО.

3. Люди, которые о вас «судят», и их объединения (команды и коллективы, сообщества, организации и «органы») находятся в квадранте ОНИ. Там же находятся документы, в том числе нормативные: законы и постановления, национальные и международные. Все материальные достижения культуры: книги в библиотеках, картины в музеях и соцсети в Интернете — всё в этом же квадранте ОНИ. Совместное имущество, например, ваш автомобиль, если вы в браке без брачного контракта, или содержимое расчетного счета вашего, даже унитарного, предприятия также находятся в ОНИ, а не ОНО, стоит об этом помнить.

4. Что же находится в оставшемся квадранте МЫ? Коллективное — субъективное (нематериальное): правила, только, в отличие от ОНИ, это правила неписаные, которые иногда (в том числе на определенных стадиях развития предприятия или общества) могут быть сильнее/важнее писаных. Здесь же находятся коллективные ценности и убеждения, которые формируют и влияют на наши личные убеждения и ценности.

В IWEIT-анализе в этот квадрант записываются мысли, переживания и эмоции вашего окружения: близких и родных, друзей, коллег, партнеров. Широта рассматриваемого круга зависит от масштаба цели, которую вы проверяете с помощью этого инструмента.





Обратите внимание: ФАКТЫ находятся в правых квадрантах, а МНЕНИЯ о них — в левых. В бытовом/повседневном мышлении большинство людей часто их путает и смешивает. Практика регулярного использования IWEIT-анализа является отличной тренировкой по различению фактов и чьих бы то ни было мнений о них. Это приводит к сокращению частоты ментальной ошибки даже в повседневном мышлении.

Еще одна встречающаяся ошибка: «нетренированные» люди часто фокусируются на одном-двух квадрантах и тем самым упускают из поля зрения значительное количество важных факторов. А применение IWEIT-аналиа помогает этого недостатка «обычного» мышления избежать.

Кейс: «Не могу принять решение: „внутри“ что-то останавливает»

Давайте разберем ситуацию на примере. Допустим, есть некий предприниматель, который делится своей проблемой: «Не могу принять решение по вступлению в партнерство с инвестиционным фондом. Что-то „внутри“ останавливает…»

Вкратце его история такова. Наш герой — сын погибшего в Афганистане офицера, белорусский стартапер в области информационных технологий. Занимается йогой, mindfulness, недавно познакомился и заинтересовался спиральной динамикой и интегральной теорией Кена Уилбера.

У него есть зарегистрированная в Беларуси компания. Он единственный ее владелец. Профиль деятельности — разработка программного обеспечения в сферах: техническое зрение, нейросети, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальности. Компании несколько лет. Основная команда — пару десятков человек, сложилась и не имеет текучки уже больше года, новые люди последний год тоже не появляются. Работы, с которыми не справляется команда, отдаются на аутсорс.

Первые разработки компании используются в промышленности, что позволяло до недавнего времени финансировать продолжение разработок без привлечения внешнего финансирования. Около года назад команда разработала ряд решений, аналогов которым в мире нет или о них не известно широкой публике. Новые технологии в симуляции работают и открывают большие возможности, но для дальнейшего тестирования нет достаточного финансирования. В команде из-за технологического застоя начинается «брожение».

Почти годовые поиски инвесторов результата не принесли. Возможно, помешала выработанная предпринимателем совместно с командой позиция не продаваться большой компании, не сотрудничать с военными и военно-промышленным комплексом, хотя предложения со стороны американской компании, которая имеет отношение к этой отрасли, были. Он отказался. Проект буксует.



Фото: avto.goodfon.ru

Членам команды очень активно приходят заманчивые предложения о работе в США. Другие инвесторы «не находятся». На днях предприниматель получил предложение от малоизвестного инвестфонда, которое идеально подходит под его запрос. Формально выполняются все требования, инвестор, кроме денег, гарантирует доступ к «большим системам» для опытного внедрения разработок. Есть у фонда и свои условия: центр разработки и вся команда должны находиться и работать в Кремниевой Долине, в США.

Но предпринимателя смущает то, что выгодное предложение поступило практически сразу после отказа компании, связанной с военными. Он допускает, что после переезда в результате «многоходовки» его «продадут» военным подрядчикам. Принимать ли такое предложение?

SWOT-анализ «говорит»: «Да». Но, узнав об IWEIT-анализе, наш герой представляет себя, принявшего предложение, через несколько лет и свои мысли и фантазии записывает в квадранты.

Вот что у него получилось:

Я ОНО Tянет на родину, хочется просто походить по родному городу, увидеть друзей, родных

Страх перед потенциальными неприятностями на родине (см. про слухи в ОНИ)

Испытал во время медитации «сатори», но не знаю, что с «этим» сейчас делать

Мне за 30, своей семьи не было (было некогда), а хочется Несколько лет живу в Калифорнии, уже привык, раз в год езжу на родину

На счету в банке — миллионы

Компании у меня уже нет, в топ-наемники я не пошел

Переезд, смена климата, трудоголизм первых лет в США, поглощение компании и уход из нее подорвали физическое и психическое здоровье

Йога и mindfulness уже не спасают

Ходил на семинары по интегральной теории Кена Уилбера в Интегральном институте МЫ ОНИ Большинство участников команды «переписали» свои ценности под текущие условия жизни

Кто-то из команды не принял ценности «американского образа жизни» (вернулись на родину)

Бывшие одноклассники, некоторые родственники завидуют мне, кто-то ненавидит

Многие американские «друзья» не понимают, «чего я парюсь», имея такой счет и бэкграунд Мой личный правовой статус в США вот-вот станет сомнительным, потому что рабочая виза заканчивается

Компанию все-таки поглотил американский ВПК, часть команды «продалась», часть разбрелась

Есть широкие возможности начать новый бизнес, тем более есть достаточно денег от продажи компании

Вопрос с правовым статусом в США можно решить, например, женившись на гражданке США

Друзья с родины пишут, что ходят слухи о том, что на родине считают, будто я увез из страны военные технологии и продал их американцам, а родина имела на них некие права или как минимум виды. По возвращении меня ждут там неприятности

Стоит ли принимать такое предложение инвестора в текущих условиях? Мнения на этот счет могут быть полярными. Но справделиво будет отметить, что принимать подобные решения нужно максимально вдумчиво и осознанно, чтобы потом не было «мучительно больно».



Фото: paikea.ru

Как провести собственный IWEIT-анализ

Попробуйте сделать свой IWEIT-анализ самостоятельно для «проверки» принятого привычными для вас способами решения. Предлагаю не просто читать, а сразу же делать.

Рисуем квадрат, разделенный на квадранты. Попробуйте для начала делать это от руки, пусть гаджеты отдохнут.

Я ОНО МЫ ОНИ

Далее делаем мысленный эксперимент: вспомните какую-нибудь свою мечту, цель или план, представьте себе, что рассматриваемый план реализовался, сработал, все случилось так, как вы запланировали. Проецируйте этот момент по очереди на каждый из квадрантов и записывайте все, что приходит в голову, пишите в соответствующий квадрант.

Подсказки! Воспользуйтесь этими вопросами, заполняя квадранты:

1. Для начала попробую начать с «самого простого» квадранта — ОНО. В него пишите то, что вы лично имеете в «материальном мире» в этот момент:

Домик в пригороде или на каком-нибудь побережье? А может, просто квартира с почти выплаченной ипотекой? А может, недвижимость вас не интересует?

Деньги: какой у вас месячный/годовой доход, сколько денег на вашем личном банковском счете?

Здоровье: два инфаркта или здоровое крепкое загорелое тело?

Кто вы по должности?

Фантазируйте, не стесняйтесь…

2. Пойдем по часовой стрелке в квадрант ОНИ:

В какой и кому принадлежащей организации вы занимаете должность, о которой написали в ОНО? В какой стране она зарегистрирована, а вы в какой стране «на работу ходите»?

Как на ваши достижения смотрят хозяйственное, административное и уголовное законодательство, государственные и социальные институты, связанные с исполнением этого законодательства и далекие от него, например, Церковь, творческие и деловые союзы, благотворительные организации? В зависимости от масштаба ваших идей и планов социальные институты могут быть не только национальные или не только «ваши» национальные

Может, изменились ваш социальный статус или семейное положение?

Возможно, вы стали лауреатом Нобелевской премии? Или вам присвоили звание почетного гражданина родного города?

3. Следующий «по стрелке» квадрант — МЫ:

Как к вашему достижению относятся ваши близкие: семья или каждый член семьи по отдельности, друзья, партнеры, коллеги? Пишите то, что, как вам кажется, чувствуют, какие эмоции испытывают, как оценивают рассматриваемое событие (соотносят со своими ценностями) близкие люди. Не то, что они делают или говорят, а то, что у них творится «в душе»

Как ваши действия расцениваются с точки зрения этики/морали? Отдельно запишите убеждения, формирующие их переживания и эмоции по отношению к вам, вашего ближнего социального окружения, господствующих в массовом сознании вашей страны, декларируемых на уровне международных институтов и документов (Всеобщая декларация прав человека, например).

4. Завершаем круг в самом «сокровенном» квадранте Я:

Напишите, какие чувства и эмоции вы испытываете в момент достижения цели и сразу после этого

О чем вы думаете, какие ваши личные убеждения влияют на эти чувства и мысли, изменились ли они по дороге к цели.

Когда будет готово, можно сделать второй шаг, по аналогии с технологией SWOT-анализа. Возьмите чистый лист. Нарисуйте квадрат с квадрантами IWEIT-analysis. Перепишите «начисто» в него свои записи, предварительно проранжировав их по важности.

Прочтите их. Вслух. И проверьте себя на честность.

Если во всех или некоторых квадрантах все хорошо или все плохо, скорее всего, вам мешали некие предубеждения. Возможно, вы подгоняли свои ответы, чтобы обосновать уже принятое решение. Без осознанности и честности перед собой использовать этот или другие инструменты принятия решений бессмысленно.

Применение IWEIT-анализа не только помогает принимать лучшие решения, но и тренирует навыки критического и системного мышления. Поэтому для тренировки можно «загружать» в IWEIT-анализ не только собственные решения, любые внешние (желательно интересующие вас или хайповые в текущий момент) темы.

Можете потренироваться, например, взглянув через IWEIT-квадранты на Clubhouse или планируемое увеличение налогов для ИП.

Вместо заключения

И напоследок — о проанонсированном выше «ином» применении IWEIT-анализа. Это так называемый IWEIT-маркетинг. Представьте и опишите в квадрантах не себя, достигшего цели, а вашего клиента, купившего ваш продукт или услугу. Это «упражнение» может вам помочь в разработке, совершенствовании ваших продуктов и услуг, а также в их позиционировании.

При позиционировании, конечно, лучше использовать AQAL-матрицу , в которой совмещены «квадранты» и «уровни» из той же интегральной теории Кена Уилбера. Однако это уже другая, более сложная, история, первым шагом в которой может стать освоение IWEIT-анализа.

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