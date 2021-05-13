Источник материала: UDF



Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

«Я всегда за риск, вы же знаете», – заявила артистка во время небольшого интервью.

«Я строгий и гиперответственный человек в работе, к себе и к другим», – подчеркнула звезда шоу «Дом-2».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я всегда за риск»: перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди О произошедшем телеведущая рассказала в своем блоге.

О произошедшем телеведущая рассказала в своем блоге. Она была в кафе с мамой и сестрой, когда вдруг перестала контролировать свое тело. Язык начал заплетаться, и звезда даже не могла объяснить, что с ней творится. Родственницы срочно вызвали скорую помощь, и артистку госпитализировали.провела в больнице несколько дней, а затем отправилась восстанавливаться домой. Наконец телеведущая почувствовала в себе достаточно сил, чтобы выйти в свет. Накануне в Москве прошла премьера мультфильма «Кролик Питер – 2», и артистка стала одной из гостей мероприятия.В личном блоге Алена Водонаева показала несколько кадров с премьеры и заявила, что это ее первый выход после больницы. Она чувствует себя хорошо и говорит, что полностью восстановилась.Ранее в личном блоге Алена Водонаева рассказала о том, что теперь является единоличной владелицей салона красоты. По словам предпринимательницы, она всегда боялась открывать собственное дело одна, но теперь понимает, что это намного проще, чем с кем-то.