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«Осознавая ответственность бизнеса», «Лента» будет стараться удерживать цены, а в случае их повышения поставщиками - информировать компетентные органы, пишет топ-менеджер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поставщикам продуктов запретили повышать цены до выборов По данным Росстата, на апрель продовольственная инфляция в России замедлилась до 7,12%.

Одна из крупнейших розничных в стране сетей - «Лента» - требует отказаться от увеличения ценников как минимум до конца сентября - то есть периода, когда в России пройдут думские выборы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.Под негласную «заморозку» попадают мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель. Эти товары с 2010 года включены правительством в перечень социально значимыхЦены на них «имеют тенденцию к росту», и это вызывает «обеспокоенность госорганов», цитирует «Ъ» письмо директора по стратегии и развитию закупок сетиПодобные письма поставщики продуктов получали и от других ритейлеров, рассказал Зампред правления «Руспродсоюза» (объединяет «Макфу», «Царицыно», Beluga Group и др.)Но производители, по его словам, столкнулись с кратным ростом издержек на сырье, ингредиенты и упаковку, тогда как розничные сети угрожают сокращением матрицы и жалобами в контролирующие органы.У некоторых поставщиков возможности удерживать цены исчерпаны: они настаивают на пересмотре ценников и угрожают просто вывести товары из ассортимента.По данным Росстата, на апрель продовольственная инфляция в России замедлилась до 7,12% после рекордных за 6 лет 8,25% в марте.Хлеб подорожал на 8,1% в годовом выражении, крупы - на 12,4%, курятина - на 15,1%, рыба - на 11,4%, подсолнечное масло - на 27,3%, яйца - на 31%, сахар - на 40,2%.Продовольствие стремительно дорожает во всем мире. За последний год индекс Bloomberg Agriculture, отслеживающий цены на базовые сельхозтовары, взлетел на 76% и обновил максимум за 6 лет.Цены на зерно подскочили на 70%, сахар подорожал на 60%, растительные масла - почти вдвое, до максимума за 10 лет.Широкий индекс цен ФАО (Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН), включающий 90 наименований товаров, растет 10 месяцев подряд и находится на пике с 2014 года.