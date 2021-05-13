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Поставщикам продуктов запретили повышать цены до выборов

13.05.2021 17:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Поставщикам продуктов запретили повышать цены до выборов
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Российские ритейлеры после многочисленных совещаний с Минпромторгом начали рассылку писем поставщикам социально значимых продуктов питания с требованием воздержаться от повышения цен.

Одна из крупнейших розничных в стране сетей - «Лента» - требует отказаться от увеличения ценников как минимум до конца сентября - то есть периода, когда в России пройдут думские выборы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Под негласную «заморозку» попадают мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель. Эти товары с 2010 года включены правительством в перечень социально значимых

Цены на них «имеют тенденцию к росту», и это вызывает «обеспокоенность госорганов», цитирует «Ъ» письмо директора по стратегии и развитию закупок сети Елены Москаленко.

«Осознавая ответственность бизнеса», «Лента» будет стараться удерживать цены, а в случае их повышения поставщиками - информировать компетентные органы, пишет топ-менеджер.


Подобные письма поставщики продуктов получали и от других ритейлеров, рассказал Зампред правления «Руспродсоюза» (объединяет «Макфу», «Царицыно», Beluga Group и др.) Дмитрий Леонов.

Но производители, по его словам, столкнулись с кратным ростом издержек на сырье, ингредиенты и упаковку, тогда как розничные сети угрожают сокращением матрицы и жалобами в контролирующие органы.

У некоторых поставщиков возможности удерживать цены исчерпаны: они настаивают на пересмотре ценников и угрожают просто вывести товары из ассортимента.

По данным Росстата, на апрель продовольственная инфляция в России замедлилась до 7,12% после рекордных за 6 лет 8,25% в марте.

Хлеб подорожал на 8,1% в годовом выражении, крупы - на 12,4%, курятина - на 15,1%, рыба - на 11,4%, подсолнечное масло - на 27,3%, яйца - на 31%, сахар - на 40,2%.

Продовольствие стремительно дорожает во всем мире. За последний год индекс Bloomberg Agriculture, отслеживающий цены на базовые сельхозтовары, взлетел на 76% и обновил максимум за 6 лет.

Цены на зерно подскочили на 70%, сахар подорожал на 60%, растительные масла - почти вдвое, до максимума за 10 лет.

Широкий индекс цен ФАО (Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН), включающий 90 наименований товаров, растет 10 месяцев подряд и находится на пике с 2014 года.
 
 
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По данным Росстата, на апрель продовольственная инфляция в России замедлилась до 7,12%.
 
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