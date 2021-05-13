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Напряженка на всех фронтах. Режим Лукашенко провис внутри и вовне
Источник материала: Навiны
Показательно, послы каких стран
Не было среди участников церемонии во Дворце Независимости послов стран ЕС и США. При том что, например, еще в ноябре прошлого года в Минск прибыл новый посол Франции Николя де Лакост. В декабре он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, но дальше процесс не пошел.
Также в декабре в качестве американского посла в Беларуси была приведена к присяге Джули Фишер. Однако пока она довольствуется общением со Светланой Тихановской и другими вытесненными за рубеж оппонентами режима.
Дело в том, что европейцы не определились, стоит ли их дипломатам вручать верительные грамоты человеку, которого Брюссель не признал победителем прошлогодних президентских выборов. А госпоже Фишер, как следует из ее заявлений, банально не дают въездную визу.
Таким образом, эта церемония во дворце показывает, что
Новая конституция: вождь не намерен менять суть системы
Чтобы не выглядеть замшелым
Однако какова концепция изменений основного закона, до сих пор непонятно. Не прояснила этого для широкой публики и прошедшая в тот же день, 13 мая,
В частности, сообщается, что Лукашенко поблагодарил граждан, которые активно себя ведут и направляют предложения о возможных изменениях конституции. Но нетрудно понять: будет принято лишь то, что соответствует видению вождя политического режима.
Сам же он открывать карты не спешит. Заявил, что практически не вмешивается в работу конституционной комиссии и активно подключится к обсуждению, когда проект будет готов. Но сложно себе представить, что члены комиссии без ведома вождя рискнут вносить в конституцию некие принципиальные изменения.
По итогам встречи с Лукашенко председатель комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич
При этом ее члены наверняка чутко улавливают главное: вождь
Тяжко, когда нет механизма передачи власти
Вождь же, возможно, пока так и не определился с новациями. Одним из вариантов страховки на период транзита власти он, вероятно,
Но комментаторы уже разбили в пух и прах эти варианты модификации политической системы. Например, декрет № 2 (положения которого, возможно, найдут отражение в новой конституции), по мнению ряда независимых аналитиков, создает дополнительные риски для самого Лукашенко и государства вообще.
Так что вождь (который наверняка осмысливает и этот резонанс), похоже, еще думает, взвешивает, что менять в конституции и — главное — как обеспечить выживание себе и режиму.
И это тяжелое раздумье, равно как и появление декрета № 2 (идеи некоего форс-мажорного
Получается, что при уходе Лукашенко не обойтись без чрезвычайщины и вообще вся система может посыпаться от одного меткого выстрела снайпера.
С Россией тоже не все гладко
Сегодня режим переживает невиданный кризис легитимности как внутри страны, так и в международном плане. Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот заявил, что «даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене», но диалог «должен быть уважительным, честным и равноправным».
Однако пока Минск явно осознанно
При этом Лукашенко
На самом деле подписание пакета
Похоже, что интеграционный торг в очередной раз буксует. Минск хочет прежде всего заполучить ресурсы подешевле, Москва — опутать союзника институционально.
Вероятно также, что Владимир Путин настаивает на выполнении неких латентных, закулисных договоренностей (в том силе по части транзита власти в Беларуси). Во всяком случае, на такие предположения наводят обозревателей частые телефонные контакты и личные встречи двух вождей без объявления итогов этих переговоров.
Правящая верхушка недооценивает серьезность вызовов
Посол России Евгений Лукьянов 13 мая
Но при этом, судя по всему, не был задан более острый вопрос: почему Россия в мае в 2,2 раза
Аналитики не исключают, что на самом деле
Если говорить о других важных союзниках Лукашенко, то Китаю, для которого Беларусь — лишь звено пути на рынки Старого Света, надо думать, абсолютно ни к чему конфронтация белорусского режима с Европой. Надежды же Минска на светлые перспективы сотрудничества с Руандой и Сьерра-Леоне — скорее, только дань дежурной риторике в связи с вручением верительных грамот.
Беларуси крайне нужны конструктивные контакты с передовым миром, и прежде всего с Западом. Но режим явно хочет восстановить донельзя испорченные отношения в основном на своих условиях. Однако Евросоюз и США на этот раз, кажется, готовы быть принципиальнее, чем во время прежних кризисов в отношениях.
Точно так же режим хотел бы на своих условиях
При этом правящая верхушка явно недооценивает степень падения своего авторитета в обществе, его настроенность на перемены. Прогрессивная часть населения просто ждет своего часа.
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