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На 14 мая объявлен оранжевый уровень опасности

13.05.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением об оперативном погодном явлении, которое ожидает белорусов 14 мая.

На 14 мая объявлен оранжевый уровень опасности

Как отмечают синоптики, днем местами по стране ожидаются грозы (при грозах усиление ветра будут достигать порывов до 15-18 м/с).

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • нельзя купаться в водоемах;
  • не следует бегать;
  • следует находиться на удалении от линий электропередач;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

 

 

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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением об оперативном погодном явлении, которое ожидает белорусов 14 мая.
 
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