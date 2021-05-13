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На 14 мая объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением об оперативном погодном явлении, которое ожидает белорусов 14 мая.
Как отмечают синоптики, днем местами по стране ожидаются грозы (при грозах усиление ветра будут достигать порывов до 15-18 м/с).
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением об оперативном погодном явлении, которое ожидает белорусов 14 мая.
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