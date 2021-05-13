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Мининформ Беларуси заплатит более $55 тыс. за сайт о годе единства

13.05.2021 18:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство «правды» Беларуси объявило конкурс на разработку и сопровождение сайта о годе единства, треть которого уже прошла.

Информация о процедуре госзакупки опубликована на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга.

На агитационный сайт будет потрачено не менее 143,4 тыс. белорусских рублей или чуть более $55 тыс. Источником финансирования указаны «бюджетные средства», то есть очередной образец пропаганды отсутствия перемен в стране будет оплачен за счет налогоплательщиков.

За разработку сайта Мининформ РБ заплатит 22,5 тыс. рублей, еще 24 тыс. рублей отстегнет на техсопровождение. Больше всех достанется тем, кто будет наполнять сайт жизнеутверждающим контентом - 96,9 тыс. рублей до конца текущего года, что означает создание нескольких непыльных рабочих мест для правильных родственников граждан страны.

 
 
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Министерство «правды» Беларуси объявило конкурс на разработку и сопровождение сайта о годе единства, треть которого уже прошла.
 
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