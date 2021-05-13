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Замминистра по налогам и сборам продолжит возглавлять Белорусскую федерацию плавания
Источник материала: Партизан
В Национальном олимпийском комитете (НОК) прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации плавания (БФП), где состоялись выборы председателя. На новый срок переизбрана Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам.
Напомним, она возглавляет федерацию с 2017 года и теперь продолжит исполнять обязанности в течение второго срока.
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В Национальном олимпийском комитете (НОК) прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации плавания (БФП), где состоялись выборы председателя. На новый...
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