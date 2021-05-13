ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представитель Папы Римского посетил костел в Будславе, где был пожар

13.05.2021 18:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представитель Папы Римского в Беларуси Апостольский нунций Анте Йозич посетил костел в Будславе, где ранее произошел пожар.




Об этом сообщает сайт catholic.by.

Отмечается, что нунций осмотрел пострадавший от огня костел, а также встретился с главой специальной комиссии по ликвидации последствий пожара епископом Александром Яшевским и настоятелем храма ксендзом Дмитрием Дубовиком.

Службы в той части храма, которая не пострадала при пожаре, не будут возобновлена, компетентные госорганы выписали постановление на полный запрет эксплуатировать культовое здание. Также сообщается, что в Будслав прибыл специалист для демонтажа и консервации уникального органа XVIII века, который находится на хорах Будславского костела: в него во время тушения пожара попала вода.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Папы Римского в Беларуси Апостольский нунций Анте Йозич посетил костел в Будславе, где ранее произошел пожар.
 
Новости дня
Новости разные
 
Немцы начали принимать заказы на роскошный Mercedes-Maybach S680 c V12
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by