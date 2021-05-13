ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На матче Соболенко в Риме заметили необычного болельщика

13.05.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Известный в прошлом белорусский хоккеист был замечен в ложе Арины Соболенко. Но в этот раз победить ей не удалось: на стадии 1/8 финала турнира в Риме сильнее была американка Кори Гауф (5:7, 3:6).

Матч обратил на себя внимание не только результатом, но и присутствием в группе поддержки бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею, а ныне одного из тренеров минского "Динамо" Константина Кольцова. Год назад сообщалось о расставании спортсмена с супругой, и тогда он вынужден был заявить, что Арина Соболенко не имеет к этому отношения. Кольцов также заверил, что сам в состоянии разобраться в своей личной жизни. 

© Photo : Instagram / Jennifer Gates
Дочь Гейтса о разводе родителей: пытаюсь разобраться с эмоциями

Многие посчитали виновницей разлада первую ракетку Беларуси, поскольку жена Кольцова Юлия в Instagram ранее рассказала о разводе, отметив теннисистку и оставив запись: "Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени. Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете".

С тех пор Соболенко и Кольцова видели вместе лишь несколько раз, в том числе 15 октября 2020 года, когда он предположительно провожал теннисистку на самолет в Национальном аэропорту.

В ноябре прошлого года Соболенко объявила  о помолвке – фанаты заметили кольцо на безымянном пальце. Кто стал избранником неизвестно до сих пор, Арина лишь отметила, что ее жених из ближнего зарубежья.

В минувшем хоккейном сезоне Константин Кольцов возглавлял "Динамо-Молодечно". Команда проиграла в 1/4 финала чемпионата Беларуси жлобинскому "Металлургу". Была информация, что 40-летний специалист может пополнить тренерский штаб "Спартака" и будет помогать Борису Миронову.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко на турнире в Риме уступила американке Кори Гауф в двух сетах (5:7, 3:6), во время трансляции поединка в кадр попал экс-хоккеист сборной Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Начальник подразделения УВД» выманил у белоруса 3000 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by