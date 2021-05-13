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На матче Соболенко в Риме заметили необычного болельщика
13.05.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Известный в прошлом белорусский хоккеист был замечен в ложе Арины Соболенко. Но в этот раз победить ей не удалось: на стадии 1/8 финала турнира в Риме сильнее была американка Кори Гауф (5:7, 3:6).
Матч обратил на себя внимание не только результатом, но и присутствием в группе поддержки бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею, а ныне одного из тренеров минского "Динамо" Константина Кольцова. Год назад сообщалось о расставании спортсмена с супругой, и тогда он
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Многие посчитали виновницей разлада первую ракетку Беларуси, поскольку жена Кольцова Юлия в Instagram ранее рассказала о разводе, отметив теннисистку и оставив запись: "Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени. Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете".
С тех пор Соболенко и Кольцова видели вместе лишь несколько раз, в том числе 15 октября 2020 года, когда он предположительно провожал теннисистку на самолет в Национальном аэропорту.
В ноябре прошлого года Соболенко
В минувшем хоккейном сезоне Константин Кольцов возглавлял "Динамо-Молодечно". Команда проиграла в 1/4 финала чемпионата Беларуси жлобинскому "Металлургу". Была информация, что 40-летний специалист может пополнить тренерский штаб "Спартака" и будет помогать Борису Миронову.
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Арина Соболенко на турнире в Риме уступила американке Кори Гауф в двух сетах (5:7, 3:6), во время трансляции поединка в кадр попал экс-хоккеист сборной Беларуси.
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