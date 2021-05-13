На матче Соболенко в Риме заметили необычного болельщика

Источник материала: Sputnik Беларусь

Известный в прошлом белорусский хоккеист был замечен в ложе Арины Соболенко. Но в этот раз победить ей не удалось: на стадии 1/8 финала турнира в Риме сильнее была американка Кори Гауф (5:7, 3:6).

Матч обратил на себя внимание не только результатом, но и присутствием в группе поддержки бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею, а ныне одного из тренеров минского "Динамо" Константина Кольцова. Год назад сообщалось о расставании спортсмена с супругой, и тогда он вынужден был заявить , что Арина Соболенко не имеет к этому отношения. Кольцов также заверил, что сам в состоянии разобраться в своей личной жизни.

Многие посчитали виновницей разлада первую ракетку Беларуси, поскольку жена Кольцова Юлия в Instagram ранее рассказала о разводе, отметив теннисистку и оставив запись: "Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени. Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете".

С тех пор Соболенко и Кольцова видели вместе лишь несколько раз, в том числе 15 октября 2020 года, когда он предположительно провожал теннисистку на самолет в Национальном аэропорту.

В ноябре прошлого года Соболенко объявила о помолвке – фанаты заметили кольцо на безымянном пальце. Кто стал избранником неизвестно до сих пор, Арина лишь отметила, что ее жених из ближнего зарубежья.

В минувшем хоккейном сезоне Константин Кольцов возглавлял "Динамо-Молодечно". Команда проиграла в 1/4 финала чемпионата Беларуси жлобинскому "Металлургу". Была информация, что 40-летний специалист может пополнить тренерский штаб "Спартака" и будет помогать Борису Миронову.

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