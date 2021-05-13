Столкновение двух автопоездов: дальнобойщика ослепило солнце, и он выехал на встречную

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера в 7:10 на 20-м километре автодороги Ивье — Трокели — Радунь случилось ДТП с участием двух большегрузов. Оба водителя были госпитализированы, одного затем отпустили из больницы домой, другой с травмами различной степени тяжести остается в хирургическом отделении больницы.

— Установлено, что 36-летний водитель автомобиля MAN двигался в направления города Ивье. В какой-то момент при ослеплении солнцем водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Iveco. Для деблокирования водителей на месте происшествия работали сотрудники МЧС, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

По факту произошедшего назначена проверка.









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