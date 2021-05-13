﻿ Столкновение двух автопоездов: дальнобойщика ослепило солнце, и он выехал на встречную. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Столкновение двух автопоездов: дальнобойщика ослепило солнце, и он выехал на встречную

13.05.2021 18:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера в 7:10 на 20-м километре автодороги Ивье — Трокели — Радунь случилось ДТП с участием двух большегрузов. Оба водителя были госпитализированы, одного затем отпустили из больницы домой, другой с травмами различной степени тяжести остается в хирургическом отделении больницы.

— Установлено, что 36-летний водитель автомобиля MAN двигался в направления города Ивье. В какой-то момент при ослеплении солнцем водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Iveco. Для деблокирования водителей на месте происшествия работали сотрудники МЧС, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

По факту произошедшего назначена проверка.

Столкновение двух автопоездов: дальнобойщика ослепило солнце, и он выехал на встречную
Столкновение двух автопоездов: дальнобойщика ослепило солнце, и он выехал на встречную

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера в 7:10 на 20-м километре автодороги Ивье — Трокели — Радунь случилось ДТП с участием двух большегрузов. Оба водителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
На волю выйшаў Зміцер Дашкевіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by