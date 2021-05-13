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Белстат пересчитал численность населения за 10 лет. Узнали почему

13.05.2021 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях в соцсетях стали бурно обсуждали измененные цифры численности населения за период с 2009 по 2019 годы, которые исправил на своем сайте Белстат. Данные расходились на 46 тысяч человек, что вызвало вопросы и домыслы у пользователей соцсетей. В ведомстве Onliner объяснили, что такая разница появилась из-за открытой границы с Россией.

— Пересчет численности населения в случае появления новой, более полной и достоверной информации — это стандартная международная практика. В Беларуси пересчет численности от итогов переписи делается не впервые. Так, например, в статистических бюллетенях 2001, 2011 годов есть сноска, которая указывает, что данные о численности населения за межпереписной период скорректированы на основе итогов переписи населения. Аналогичная сноска есть и на сайте Белстата, где представлены пересчитанные на 1 января 2010—2019 годов данные о численности населения, — рассказала начальник управления демографической статистики и статистики здравоохранения Ирина Бичан.

Белстат пересчитал численность населения за 10 лет. Узнали почему

— Почему возникают расхождения в данных? — уточнили мы.

— Текущие оценки численности населения на 1 января рассчитываются на основании итоговых данных последней переписи населения. К ним ежегодно прибавляют число родившихся и прибывших и вычитают умерших и выбывших на территории страны. После проведения очередной переписи населения, данные которой являются более актуальными, возникает необходимость пересчета численности населения в случае наличия расхождений.

Такая разница объясняется, как правило, недоучетом миграции, ведь граница с Россией у нас открыта и невозможно отследить всех выезжающих и приезжающих. Поэтому текущие оценки численности населения за межпереписной период уточняются на основании итоговых данных последней переписи населения. 

Белстат пересчитал численность населения за 10 лет. Узнали почему
Процедура не нова. Например, в сборнике населения Республики Беларусь за 2001 год можно увидеть, что данные 1990—1998 годов скорректировали на основе итогов переписи 1999 года

Соответственно, корректируются данные, которые идут на душу населения, то есть данные по тем отраслям статистики, которые используют численность населения для своих показателей. Например, производство на душу населения, сельское хозяйство на душу населения и так далее, — сообщает Ирина Бичан.

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На днях в соцсетях стали бурно обсуждали измененные цифры численности населения за период с 2009 по 2019 годы, которые исправил на своем сайте Белстат. Данные...
 
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