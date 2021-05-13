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В Минске задержали журналистку Татьяну Капитонову (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно о задержании в Минске журналистки Татьяны Капитоновой. Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что она снимала в коворкинге Startup Family конференцию EMERGE, когда за ней пришла милиция.
Присутствующие на конференции говорят, что милиционеры пришли именно за журналисткой. Другие подробности не приводятся. Предположительно, Татьяну Капитонову доставили в Советское РУВД.
Организаторы EMERGE подтвердили Onliner, что Татьяна делала фоторепортаж во время проведения онлайн-конференции EMERGE. «Сейчас она задержана, причины нам неизвестны. В данный момент пытаемся прояснить ситуацию. Чтобы максимально помочь, связались с ее коллегами, чтобы оповестить родственников», — сообщили организаторы.
Onliner обратился за подробностями случившегося в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. Мы опубликуем комментарий, как только его получим.
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Сегодня стало известно о задержании в Минске журналистки Татьяны Капитоновой. Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что она снимала в коворкинге Startup Family...
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