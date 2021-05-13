В Минске задержали журналистку Татьяну Капитонову (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно о задержании в Минске журналистки Татьяны Капитоновой. Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что она снимала в коворкинге Startup Family конференцию EMERGE, когда за ней пришла милиция.

Присутствующие на конференции говорят, что милиционеры пришли именно за журналисткой. Другие подробности не приводятся. Предположительно, Татьяну Капитонову доставили в Советское РУВД.





Организаторы EMERGE подтвердили Onliner, что Татьяна делала фоторепортаж во время проведения онлайн-конференции EMERGE. «Сейчас она задержана, причины нам неизвестны. В данный момент пытаемся прояснить ситуацию. Чтобы максимально помочь, связались с ее коллегами, чтобы оповестить родственников», — сообщили организаторы.

Onliner обратился за подробностями случившегося в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. Мы опубликуем комментарий, как только его получим.