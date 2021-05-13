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Историю учить надо! Глава Гродненской области продемонстрировал свое невежество

13.05.2021 18:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Историю учить надо! Глава Гродненской области продемонстрировал свое невежество
Кадр из видео
Бывший министр здравоохранения, а теперь глава Гродненской области, Владимир Караник продемонстрировал вопиющее невежество.

Поздравляя белорусов с праздником Государственного герба и флага, высокопоставленный чиновник, в частности, заявил, что Беларусь освобождали от немецко-фашистских захватчиков под красно-зеленым флагом.

«Именно под этим флагом мы объединили страну, именно под этим флагом мы освободили от немецко-фашистских захватчиков, именно под этим флагом мы взяли Берлин», — заявил Владимир Караник.


Историю учить надо! Глава Гродненской области продемонстрировал свое невежество

Однако любому школьнику известно, что Беларусь освобождали под красным знаменем. А красно-зеленым знамя Белорусской Советской Социалистической Республики стало только в 1951 году.

Историю учить надо! Глава Гродненской области продемонстрировал свое невежество

Флаг БССР образца 1951 года
 
 
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Владимир Караник завил, что Беларусь освобождали от немцев под красно-зеленым флагом.
 
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