Источник материала: UDF



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«Именно под этим флагом мы объединили страну, именно под этим флагом мы освободили от немецко-фашистских захватчиков, именно под этим флагом мы взяли Берлин», — заявил Владимир Караник.

Флаг БССР образца 1951 года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Историю учить надо! Глава Гродненской области продемонстрировал свое невежество Владимир Караник завил, что Беларусь освобождали от немцев под красно-зеленым флагом.

Поздравляя белорусов с праздником Государственного герба и флага, высокопоставленный чиновник, в частности, заявил, что Беларусь освобождали от немецко-фашистских захватчиков под красно-зеленым флагом.Однако любому школьнику известно, что Беларусь освобождали под красным знаменем. А красно-зеленым знамя Белорусской Советской Социалистической Республики стало только в 1951 году.