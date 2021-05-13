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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением Артистка похвасталась резким преображением в своем инстаграм-аккаунте.

Теперь у супруги хореографакаре с густой челкой. Артистка похвасталась резким преображением в своем инстаграм-аккаунте.На снимках вместо привычного романтично-нежного образапозирует в новом стильном имидже. В шутку она написала, что хочет «вытряхнуть дурь из головы».Поклонники удивились изменениям во внешности знаменитости. Большинство сошлись во мнении, что 26-летней актрисе очень идет новая стрижка. Подписчики осыпали Лизу Арзамасову комплиментами.«Вы великолепны!», «Тебе очень идет эта прическа, красота неземная», «Вы на фото прекрасны и естественны!» – высказались фолловеры.Напомним, ранее стало известно, что звезда скоро впервые станет матерью. Со знаменитым фигуристом Лиза Арзамасова сыграла свадьбу в декабре прошлого года. Примечательно, что чета долго скрывала свой роман от публики. Если для артистки этот брак первый, то Илья авербух уже был женат на коллеге. У него есть наследник Мартин. У парня сложились хорошие отношения с молодой избранницей отца.