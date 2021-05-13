Минский городской суд огласил вердикт обвиняемому, который зарезал племянницу и ранил ее приятеля

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Сегодня Минский городской суд огласил вердикт обвиняемому в покушении на убийство двух лиц, расправе с особой жестокостью и угрозе применения насилия. Приговор - 20 лет усиленного режима. Трагедия произошла в столице 22 ноября прошлого года. В квартире по проезду Голодеда проживали супруги, их 11-летняя дочь, а также племянница главы семейства. Мужчину не устраивал образ жизни родственницы. Она приводила домой ночных и шумных гостей. Подробности кровавой истории расскажет Елизавета Лакотко.

Таковы были последствия поножовщины в столице, которая произошла в обычном многоквартирном доме. По данным следствия, в 4-комнатной квартире жили супруги с ребенком, а также 34-летняя племянница мужчины. Ни для кого не секрет, что, когда одну территорию делят несколько семей, у них случаются конфликты. Например, здесь постояльцев раздражало то, что родственница частенько приводила к себе гостей.

Екатерина Нагорная, и.о. старшего помощника прокурора г. Минска: В ходе судебного следствия установлено, что между несудимым минчанином, его племянницей и ее знакомым 22 ноября 2020 года возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В его развитие нетрезвый обвиняемый нанес ножом не менее одного удара в область брюшной полости мужчины, а также не менее 10-ти ударов ножом в область шеи и туловища племянницы, от которых она скончалась.

Очевидцем трагических событий стала жена нападавшего. Она пыталась успокоить супруга, но в ее адрес посыпались угрозы. Тогда женщина забрала ребенка и выбежала из квартиры.

Забрав с собой нож, подозреваемый попытался скрыться, его задержали недалеко от дома.

А сегодня Фемида признала 51-летнего мужчину виновным в покушении на убийство двух лиц, расправе с особой жестокостью и угрозе применения насилия. Согласно Уголовному кодексу, его могли приговорить к смертной казни.

Екатерина Нагорная, и.о. старшего помощника прокурора г. Минска: С учетом представленных гособвинителем доказательств Минский городской суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. С обвиняемого взыскана материальная компенсация морального вреда, причиненного преступлениями. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Какой именно эпизод послужил последней каплей затянувшегося конфликта, не известно. Но точно не последнюю роль в этой жуткой трагедии сыграл самый необязательный, но распространенный фактор - алкоголь. Помимо прочего, суд постановил применить к обвиняемому принудительные меры лечения от зависимости.