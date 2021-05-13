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В Барановичах автобус не пропустил Audi: погибла женщина, еще два человека получили травмы

13.05.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ДТП произошло сегодня утром. По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречной легковушке, за рулем которой был 72-летний мужчина. В результате аварии погибла 70-летняя пассажир Audi, еще две пожилые женщины, пассажиры легковушки, госпитализированы. Водитель не пострадал.

На месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

 
 
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ДТП произошло сегодня утром. По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречной легковушке, за рулем которой был...
 
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