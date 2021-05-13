Посол Гольдман-Шайман просит Беларусь поддержать Израиль

С призывом осудить ракетные обстрелы со стороны палестинцев обратился к белорусским властям посол Израиля в Минске Алекс Гольдман-Шайман.





«10 мая террористическая организация ХАМАС начала очередную серию преступлений против мирных жителей Израиля, подвергнув нашу страну непрекращающимся ракетным обстрелам со стороны сектора Газа. С 6 часов вечера 10 мая по Иерусалиму, Тель-Авиву и другим городам Израиля было выпущено более 1.500 ракет, причем более 250 ракет упали на жилые районы самого сектора Газа», — отмечается в заявлении посла.

По его словам, в результате обстрелов в Израиле погибло семь человек, в том числе пятилетний мальчик, ранены — сотни, трое суток более 2 млн израильтян вынуждены укрываться в бомбоубежищах, от ракет страдают и арабы, проживающие в Израиле.

«У Израиля есть право защищать себя, обеспечивая безопасность своих граждан. Израиль дает адекватный и умеренный ответ на террор, которому подвергается. Наша цель — заставить ХАМАС прекратить обстрелы и убийство мирных жителей и уничтожить его военную инфраструктуру... Мы призываем международное сообщество и Беларусь безоговорочно осудить ракетные обстрелы и террористические действия палестинцев против израильского мирного населения, признать безусловное право Израиля на защиту своих граждан», — говорится в заявлении израильского посла.

Белорусский МИД на происходящее пока не отреагировал.

Палестино-израильский конфликт вновь обострился после того, как власти Израиля выразили намерение выселить несколько палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Слушание дела отложено. Спор вокруг собственности на землю в этом районе продолжается несколько десятилетий.