Минлесхоз прокомментировал новости о массовой вырубке леса

В Беларуси нет никакой массовой вырубки лесов, заявил на пресс-конференции 13 мая в Минске начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Андрей Мацкевич.





Он отметил, что в последнее время ряд СМИ сообщают о массовой вырубке лесов. «Все рубки плановые, в соответствии с намеченным лесоустройством. Сегодня мы просто «снимаем урожай» леса. Правильно отмечают, что этот лес сажали наши бабушки и дедушки, а мы сегодня его рубим. Но у каждой древесины есть возраст спелости, и по ней мы осуществляем все рубки. Хочу всех заверить, что мы не рубим больше, чем положено», — сказал чиновник.

По его словам, в некоторых областях даже не осваиваются расчетные лесосеки. «Мы готовы рубить больше, но, опять же, все будет зависеть от потребности. Все рубки в первую очередь обусловлены потреблением внутреннего рынка», — отметил Мацкевич.

Как сообщил чиновник, в прошлом году половина пиломатериалов была реализована на внутреннем рынке, половина — экспортирована. В первом квартале этого года соотношение составило 60 на 40. Мацкевич заявил, что круглый лесоматериал не экспортируют, а весь перерабатывают на внутреннем рынке, в том числе концерн «Беллесбумпром».

По информации представителя Минлесхоза, отмечается значительный рост цен на пиломатериалы на внутреннем и внешнем рынках. «Регулировать цены на пиломатериалы и ставить их наравне с молоком и сахаром не совсем правильно.

Правильно отмечается, что пиломатериалы на внутреннем рынке подорожали в два раза, но эту цену установил рынок. Это и мировые тенденции, от которых мы зависим. Там дорожает — дорожает и у нас. У нас в два раза, а где-то и в пять раз. На фоне удорожания пилопродукции дорожает и круглый лес. Если в прошлом году на бирже сделки по предлагаемым ценам не заключались, то сегодня на один лот по 10-14 покупателей, которые готовы предлагать еще большие цены. Цену не мы установили, а рынок. Мы видим, что такая тенденция сохранится и до конца текущего года», — сказал начальник управления.

Мацкевич отметил, что спрос растет на фоне увеличения популярности каркасного деревянного домостроения: «Насколько на эту тенденцию повлияла пандемия, не могу утверждать, но видно, что стали больше строить каркасные деревянные дома».

Как сообщалось, в 2020 году организации Минлесхоза заготовили около 22 млн кубометров древесины, что на 4% больше, чем в 2019-м. 6,7 млн кубометров было заготовлено сторонними организациями.

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