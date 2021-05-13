7 лет назад прошел «референдум о создании ДНР и ЛНР». Что (не) изменилось там за это время

Источник материала: Салiдарнасць

Семь лет назад, 11 мая 2014 года, на Донбассе прошел так называемый референдум после которого сепаратисты на востоке Украины объявили о создании «ДНР» и «ЛНР».

Луганский журналист, главный редактор сайта «Реальная газета» Андрей Дихтяренко рассказал Настоящему времени об изменениях за это время.





— Главный итог – то, что действительно эта территория превратилась в серую зону. Многие понимают, что, к сожалению, это надолго, что не получилось быстрого возврата в Украину, как хотели мы, как хотели проукраинские луганчане.

И точно так же жестоко разочарованы сторонники присоединения к России, потому что этого тоже не произошло.

И, в общем-то, ставка России на то, что в этой зоне хотят создать такое Приднестровье – регион, в который в любой момент можно ввести войска, либо, наоборот, каким-то образом отыграть назад, но регион, который никогда не будет присоединен к основной территории – к Украине – и существует только для того, чтобы быть такой постоянной раной, не давать двигаться вперед, негативно влиять на экономику, на социально-экономическую ситуацию, на перспективы вхождения в различные международные союзы. Похоже на то, что, к сожалению, Донбассу надолго уготовлена эта роль.

Население, скорее всего, будет покидать эту территорию всеми правдами и неправдами. До этого шел в основном поток в Украину – большая часть переселенцев была. А сейчас, наверное, количество паспортов создаст вторую волну миграции из Донецка и Луганска уже в Россию.