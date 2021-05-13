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17-летняя пассажирка попала в больницу после столкновения на улице Кунцевщине

13.05.2021 19:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 15:10 на улице Кунцевщине в Минске произошло ДТП, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительной информации, 32-летний водитель «Мерседеса» двигалась по улице Кунцевщине со стороны Матусевича.

17-летняя пассажирка попала в больницу после столкновения на улице Кунцевщине

При повороте налево на улице Притыцкого она не уступила дорогу встречному автомобилю «Ниссан» и столкнулась с ним. В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка «Ниссана». Ее доставили в больницу.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 15:10 на улице Кунцевщине в Минске произошло ДТП, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительной информации, 32-летний…Читать далее…
 
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