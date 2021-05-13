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17-летняя пассажирка попала в больницу после столкновения на улице Кунцевщине
Источник материала: Onliner
Сегодня в 15:10 на улице Кунцевщине в Минске произошло ДТП,
При повороте налево на улице Притыцкого она не уступила дорогу встречному автомобилю «Ниссан» и столкнулась с ним. В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка «Ниссана». Ее доставили в больницу.
На данный момент по факту инцидента проводится проверка.
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Сегодня в 15:10 на улице Кунцевщине в Минске произошло ДТП, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительной информации, 32-летний…Читать далее…
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