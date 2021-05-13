Усов: Лукашенко переводит окружение из статуса техперсонала в статус соправителей

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«Персональный Лукашенко трансформируется в коллективного Лукашенко»





Фото: belsat.eu

«Не исключаю, что в ближайшей перспективе произойдет содержательное и структурное наполнение декрета. Потом это же можно прописать в новой Конституции. Пока что декрет имеет уровень декларации и символизирует появление нового политического тела. Теперь, скорее всего, Совбез будет трансформироваться в конкретный политический институт», – сказал Усов.

«Документ оформляет коллективное политическое управление. На первые роли в принятии политических решений и ответственности выходит близкое окружение Лукашенко. Он переводит их из статуса статистов, техперсонала в статус соправителей. Персональный Лукашенко трансформируется в коллективного Лукашенко», – считает Усов.

«Новая руководящая группа должна решить вопрос по выходу из политического кризиса. На харизме и авторитете Лукашенко система уже не устоит: он потерял легитимность и авторитет. Лукашенко уже не хватает личных, физических и психологических, возможностей нести на себе бремя власти в условиях кризиса. Он вынужден опереться на военную и бюрократическую верхушку», – полагает Усов.

«Он будет использовать все институты, чтобы оставаться у власти до самого последнего момента. Декрет явно говорит, что Лукашенко не отдаст власть, пока он жив. Очевидно, что до момента смерти он планирует править», – отметил Усов.

«Лукашенко перегнул палку, слишком много говоря о попытке госпереворота»





Скриншот видео svaboda.org

«Этот документ не только не несет руководству страны никакой пользы, но даже наоборот: новый декрет может создавать основу для заговора. Среди 20 человек могут найтись люди, которые захотят таким образом сосредоточить власть в своих руках через описанный в документе механизм», – сказал Гончарик.

«Если так хотелось оговорить именно случай гибели президента, то вполне можно было внести эту оговорку в проект нового основного закона, который скоро должен быть выставлен на референдум. Декрет, противоречащий Конституции, никак юридически не укрепляет позицию действующей власти», – считает Гончарик.

«Думаю, это могла быть попытка еще раз замаскировать стремление сохранить свою власть. Чтобы вокруг обсуждали невероятный сценарий, а не то, что Лукашенко собирается оставаться во главе страны и дальше. Кроме того, мы не знаем о дальнейших намерениях насчет статуса и полномочий Совета безопасности», – отметил Гончарик.

«Мне кажется, Лукашенко перегнул палку, слишком много говоря о попытке госпереворота и покушения на него. Наверное, если много раз повторять такое, то можно прийти к убеждению, что заговор действительно был. Видимо, появившийся документ – продолжение его фобии», – полагает Гончарик.

«Если какие-то одиозные положения включат в проект, то, естественно, люди не станут за них голосовать. Хотя пока неизвестно как будет организовано голосование – по пунктам или сразу по целому пакету изменений. Но ожидать можно всего», – считает Гончарик.

«Когда были сфальсифицированы результаты выборов и люди вышли на улицы, разве они говорили о поправках в Конституцию? Любые изменения нужно было бы проводить уже без действующего президента: провести новые выборы, остановить репрессии, освободить политзаключенных – вот это был бы тот шаг к примирению, о котором сейчас говорится со стороны власти», – сказал Гончарик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: Лукашенко переводит окружение из статуса техперсонала в статус соправителей Декрет «на случай смерти» косвенно свидетельствует и о другом намерении Лукашенко.

На выходных руководитель Беларуси подписал анонсированный им декрет №2, который по содержанию противоречит действующей Конституции. Согласно документу, при гибели руководителя страны президентские полномочия отойдут не премьер-министру, а Совету безопасности, который будет принимать важнейшие для страны решения путем тайного голосования большинством голосов.В Совет безопасности на постоянной основе входят порядка 20 человек: не только руководители силовых структур и министерств, но главы правительства, Нацбанка, МИДа, двух палат Национального собрания.поинтересовался у экспертов: каковы причины решения руководителя страны?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что декрет символизирует появление новой политической конструкции.Что это за новая политическая конструкция?Зачем руководителю страны это нужно?Кроме того, по его мнению, декрет косвенно свидетельствует и о другом намерении Лукашенко.Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001в комментарииотметил, что «практического смысла в принятии декрета нет».Не логичен, по его мнению, документ и с юридической точки зрения.Так чем же мог руководствоваться Лукашенко, подписывая новый декрет?Также декрет выглядит логичным продолжением истории с задержанием в Москве «заговорщиков», которые якобы могут быть связаны с американскими спецслужбами.13 мая на встрече с членами Конституционной комиссии руководитель страны заявил: «Если люди поддержат новый проект Конституции, — быть этой Конституции. Не поддержат — у нас же Конституция есть». Не похоже ли это на попытку оставить все как есть?Вместе с тем он напомнил, что дискуссия вокруг изменения Конституции – маневр по отвлечению внимания от реальных запросов общества.