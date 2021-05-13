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На месте мемориала убитому демонстранту Тарайковскому в Минске поставили мусорный контейнер
Источник материала: UDFРядом с местом, куда люди возлагали цветы в память об убитом Александре Тарайковском, поставили мусорный контейнер.
Особенность мусорного бака, который поставили на месте народного мемориала убитому демонстранту Александру Тарайковскому, в том, что он закрыт.
Ближайшая урна находится в 20 метрах, иными словами, этот контейнер стоит просто чтобы стоять.
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Ближайшая урна находится в 20 метрах, иными словами, этот контейнер стоит просто чтобы стоять.
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