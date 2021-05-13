Источник материала: UDF



У Джоли нет любовника / instagram.com/angelinajolie_offiicial

«Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет». Я уже долгое время одна», — заявила Анджелина Джоли.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Долгое время одна»: Анджелина Джоли рассказала, почему у нее нет мужчины Актриса тщательно подходит к выбору партнера.

Об этом она рассказала на YouTube-канале портала E! News.В 2016 году она рассталась с, и с тех пор у нее не было мужчины. Актриса связывает это со своей требовательностью. А также, по ее словам, практически все время уходит на заботу о шестерых детях.