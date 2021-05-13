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«Долгое время одна»: Анджелина Джоли рассказала, почему у нее нет мужчины
Источник материала: UDF
У Джоли нет любовника / instagram.com/angelinajolie_offiicial
Об этом она рассказала на YouTube-канале портала E! News.
В 2016 году она рассталась с Брэдом Питтом, и с тех пор у нее не было мужчины. Актриса связывает это со своей требовательностью. А также, по ее словам, практически все время уходит на заботу о шестерых детях.
«Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет». Я уже долгое время одна», — заявила Анджелина Джоли.
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Актриса тщательно подходит к выбору партнера.
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