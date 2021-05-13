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«Долгое время одна»: Анджелина Джоли рассказала, почему у нее нет мужчины

13.05.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Долгое время одна»: Анджелина Джоли рассказала, почему у нее нет мужчины
У Джоли нет любовника / instagram.com/angelinajolie_offiicial
Голливудская актриса Анджелина Джоли уже длительное время без романтических отношений.

Об этом она рассказала на YouTube-канале портала E! News.

В 2016 году она рассталась с Брэдом Питтом, и с тех пор у нее не было мужчины. Актриса связывает это со своей требовательностью. А также, по ее словам, практически все время уходит на заботу о шестерых детях.

«Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет». Я уже долгое время одна», — заявила Анджелина Джоли.




 
 
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