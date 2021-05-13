Милиция опровергает информацию о голодовке в ИВС журналистов Лапцевича и Буракова

Милиция опровергла информацию о голодовке задержанных могилевских журналистов Владимира Лапцевича и Александра Буракова.



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«В интернете распространяется недостоверная информация о том, что в могилевском ИВС якобы объявили голодовку два задержанных журналиста. Данные сведения не соответствуют действительности. Могилевчане Александр Бураков и Владимир Лапцевич действительно были задержаны 12 мая возле здания областного суда за совершение административного правонарушения. Однако указанные граждане никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации не имеют и являются фрилансерами», — говорится в сообщении отдела информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

«Кроме того, официальных заявлений об объявлении ими голодовки не поступало. 13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения», — утверждается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что журналист интернет-издания «6tv.by Магілёўскі рэгіён» Владимир Лапцевич и корреспондент Deutsche Welle Александр Бураков, задержанные 12 мая, объявили в изоляторе голодовку. Об этом их родные узнали утром 13 мая от сотрудников ИВС.

По словам родственников Лапцевича, тот допускал, что может быть задержан и что объявит голодовку, если его права будут нарушены. Сотрудники изолятора приняли у родственников Лапцевича воду и теплую одежду. Для Буракова приняли одежду и средства гигиены, но не взяли продукты на том основании, что он объявил голодовку.

Лапцевича и Буракова задержали возле здания областного суда, где утром 12 мая начался процесс по делу сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича и блогера Ирины Счастной. Всем фигурантам инкриминируют «подготовку к преступлению» (ч. 1 ст. 13 УК) и «участие в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 УК).

Кроме того, Афнагеля и Войнича обвиняют в «обучении или подготовке лиц для участия в массовых беспорядках» (ч. 3 ст. 293 УК). Рассматривает дело судья Ирина Ланчева. Попасть на заседание родные обвиняемых и журналисты не смогли, так как судья постановила дело рассматривать в закрытом режиме.

Лапцевича и Буракова обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенном повторно в течение года (ч. 3 ст. 24.23 КоАП). Оба задержаны на 72 часа. Дата суда над журналистами пока неизвестна.

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