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В Беларуси на полгода продлен срок действия справок и иных документов
Источник материала: АФН
Белорусские власти еще на полгода продлили срок действия справок и иных документов, следует из указа №187.
Срок действия справок и иных документов, который истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, автоматически продлевается на шесть месяцев по 10 ноября.
Перечень конкретных документов и административных решений, срок действия которых автоматически продлевается на новый период, определяется постановлением Совета Министров от 2 декабря 2020 года №687 "О документах, срок действия по которым продлевается".
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Белорусские власти еще на полгода продлили срок действия справок и иных документов, следует из указа №187.
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