Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода указом Президента

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал указ №187, согласно которому срок действия справок и других документов продлевается, сообщили в пресс-службе Президента.

Данный указ вносит изменения в документ от 25 ноября 2020 года №442, согласно которому срок действия справок и других документов, истекающий в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021-го, продлевается на шесть месяцев.

Подобные меры помогают снизить количество посещений организаций и госорганов для оформления различных документов.

ФОТО: pixabay





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