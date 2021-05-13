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Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода указом Президента
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал указ №187, согласно которому срок действия справок и других документов продлевается,
Данный указ вносит изменения в документ от 25 ноября 2020 года №442, согласно которому срок действия справок и других документов, истекающий в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021-го, продлевается на шесть месяцев.
Подобные меры помогают снизить количество посещений организаций и госорганов для оформления различных документов.
ФОТО: pixabay
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Александр Лукашенко подписал указ №187, согласно которому срок действия справок и других документов продлевается, сообщили в пресс-службе Президента. Данный указ...
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